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Kur’an-ı Kerim’i yakan ırkçı Rasmus Paludan rahat durmuyor: Yeni planı için adres gösterdi

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç'in NATO yolunun Türkiye'den geçmesine rağmen ülkede izin verdiği Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından sular durulmuyor. Çeçen Hamzat Çimayev'in kendisine 'terörist' demesine sinirlenen Paludan sosyal medyada yaptığı açıklamada bu defa yakma eylemini Rus Büyükelçiliği önünde gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Kur’an-ı Kerim’i yakan ırkçı Rasmus Paludan rahat durmuyor: Yeni planı için adres gösterdi
Ekleme: 24.01.2023 - 15:41 Güncelleme: 24.01.2023 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Kur’an-ı Kerim’i yakan ırkçı Rasmus Paludan rahat durmuyor: Yeni planı için adres gösterdi
İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, kendisine 'terörist' diyen Çeçenistanlı Hamzat Çimayev'e yanıt olarak, "Kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde de yakabilirim" dedi.

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'i yakan Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, kendisine 'terörist' diyen Çeçenistanlı İsveç vatandaşı sporcu Hamzat Çimayev'e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Paludan Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakacağını söyleyerek, "Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim" dedi.

Kur’an-ı Kerim’i yakan ırkçı Rasmus Paludan rahat durmuyor: Yeni planı için adres gösterdi

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakan Paludan'a tepki gösteren Çimayev, Danimarkalı siyasetçi için 'terörist' demişti.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den veto gelmiş, iki İskandinav ülkesinin teröre destek vermeyeceklerini belirtmesinin ardından ise Türkiye NATO yoluna yeşil ışık yakmıştı. Ancak sonrasında PKK sempatizanlarının skandal hamlelerine bir de aşırı ırkçı Rasmus Paludan'ın eylemleri eklenmişti.

Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti. Nitekim Paludan hafta içi eyleminin günü ve saatiyle ilgili bilgi vermiş aynı zamanda hükümetten izin talep ettiğini de ifade etmişti.

Yaşanan rezalete Türkiye'den tepkiler gecikmedi. İsveç ise yaşananlardan dolayı resmen birbirine girdi. Bir kesim bunun 'ifade özgürlüğü' olduğunu savundu. Olaylar sonrasında açıklama yapan Başkan Recep Tayip Erdoğan,İsveç'e "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" sözleri ile rest çekti. Başkan ERdoğan'ın sözleri dünya gündemine damga vurdu.

Kur’an-ı Kerim’i yakan ırkçı Rasmus Paludan rahat durmuyor: Yeni planı için adres gösterdi
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