Konya'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Konya'nın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma ve örgütün gizli haberleşme suçlardan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Feyzullah Yolal ve 7 yıl 1 ay cezası bulunan Nurullah Arslan'ın ilçede yaşadığını tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla Yolal ve Arslan'ı yakaladı. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.