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Konya'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ekleme: 24.01.2023 - 15:49 Güncelleme: 24.01.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Konya'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Konya'nın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma ve örgütün gizli haberleşme suçlardan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Feyzullah Yolal ve 7 yıl 1 ay cezası bulunan Nurullah Arslan'ın ilçede yaşadığını tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla Yolal ve Arslan'ı yakaladı. 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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