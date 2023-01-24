Kocasıyla çıplak kadını camdan eve girerek bastı: Akrabalarıyla birlik olup kabusu yaşattı!

Ulus Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde 18 Ocak saat 13:30 sıralarında polise gelen bir ihbarda bir araç içerisinde şüpheli şahısların olduğu bilgisi aktarıldı. Gelen ihbar üzerine adrese geçen ekipler araç içerisindekilere kimlik kontrolü yaptı. Şahıslar aracın kiralık olduğunu ve firma tarafından kilitlendiği için gidemediklerini söylediler. Kontrollerde araçtakilerin Irak doğumlu Türk vatandaşı Taner A., Faslı Bahji M. ve Bakı Z. oldukları anlaşıldı.Yapılan kaba üst aramalarında üzerlerinde bıçak çıkınca polis daha detaylı bir arama yaptı araç içerisinde bir kısmında kan lekesi olan yaklaşık 30 cm uzunluğunda tırtıklı bıçak ve 8 adet cep telefonu buldu. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler gerçekleri tek tek itiraf etti. Şikayetçinin araç kiralama şirketi sahibi olduğu, kiraladığı araç geri getirildiğinde içinde kan izi görünce polisi aradığı anlaşıldı.Aracı bir önceki gün bir akrabalarının kiraladığını anlatan Bahjı M.; 'Halam beni aradı eşinin Burhaniye'de kendisini aldattığını söyledi. Bizde 3 erkek Halam Nazha ve çocuklarıyla birlikte oraya gittik. Halam eşini bir kadınla basınca ikisini de darp etti. Halam orada kaldı biz döndük' dedi.Bunun üzerine polis Burhaniye'deki şahsa ulaşıp olayın aslı soruldu. Telefondaki kişi; 'Resmi nikahlı karım ve 3 erkek şahıs gece vakti eve gelerek camdan girdiler. Kendisini ve yanındaki kadını darp ettikten sonra parmağımı bir bıçakla kestiler. Evden de telefonlarımı ve 200 bin liramı alıp kaçtılar şikayetçiyim' dedi.Yapılan şikayet üzerine Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 'gece vakti konutta veya eklentilerinde yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelilerden Taner A. ifadesinde; 'Ben Burhaniye'de oturan Heva'yı 2-3 yıldır tanırım. Eşi Nazha beni aradı Burhaniye'ye gitmek istediğini söyledi. Nazha ve diğer şüpheliler ile birlikte oraya gittik. Nazha içeri girdi yarım saat sonra çıktı. Kocasının yanındaki kadın darp edilmişti. Adamın parmağı kesilmişti sardım. Nazha elinde telefonlarla geldi kardeşine verdi. Burada beni aldattığına dair deliller var dedi. Ben kimseyi darp etmedim sadece aracı kullandım. Parayı ise hiç görmedim' dedi.Diğer şüpheli Bakı Z. ise ifadesinde; 'Ben Nazha'nın yeğeniyim. Kocasını 15 yıldır tanıyorum. Nazha eşi ile telefon görüşmesinde evde bir kadını görmüş. Kocası yalanlasa da o bunu kafasına takıyordu.Taner'in arkadaşının kiraladığı araç ile İstanbul'dan Burhaniye'ye gittik. Nazha eve girdi evde çıplak bir kadın vardı. Evde kavga sesleri yükselince girip ayırmaya çalıştım. Kavga dışarıya taştı ben evde bulduğumuz kadına para verdim gönderdim. Olaydan sonra 2 saat daha eniştem ile oturduk. Nazha telefonlarda diğer kadının numarası olduğu için aldı. Ben evden kesinlikle para almadım. Kabul etmiyorum' dediği öğrenildi.