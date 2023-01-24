  • USD: 18,78 - 18,82
  • EURO: 20,48 - 20,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kilise lojmanındaki yangın sonrası Erbaş’tan başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangın sonrası hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı yayınlarken yaralılar için ise acil şifalar diledi. Erbaş, kilise cemaati ve mahalle sakinlerine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekleme: 24.01.2023 - 11:38 Güncelleme: 24.01.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Kilise lojmanındaki yangın sonrası Erbaş’tan başsağlığı mesajı
İstanbul Karaköy'de bulunan Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin üç katlı lojmanında dün saat 21.45 sularında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kilise lojmanındaki yangında iki kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. Yangının çıkış sebebi ise incelemeler sonrasında ortaya çıkacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise resmi Twitter hesabından Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangın sonrası hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı, yararılar için ise şifa dileklerini içeren bir mesaj yayınladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından "İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar, kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması: 2 ilacı daha ödeme listesine almamız gündemde...
Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı
Tarihi fotoğraf ortaya çıktı! Bayraktar kardeşler, 2009 yılında Erdoğan'a İHA'ları böyle anlatmış
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı.
Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler 5 günde battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi
6'lı masadaki seçim listesi çalışması yeni bir kavganın fitilini ateşledi
İsmail Saymaz: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor
Borçlar ve ceza puanı siliniyor, kamu alacaklarına da yapılandırma geliyor
Finlandiya'dan NATO üyeliği açıklaması: Ortam sakinleşene kadar görüşmelere ara verelim
Fransa'da hükümete karşı protestolar genişliyor: Fırıncılar sokağa indi
Erdoğan'ın çıkışı dünyayı sarstı! 'İsveç'in NATO şansı alev alev yanıyor' başlığını attılar
Yılın ilk MGK toplantısında kritik konular masada!
Kentsel dönüşümde gaza basıldı! Yeni destekler geliyor
Gürsel Tekin, 6’lı masanın adayını açıkladı
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
CHP’li Başkandan skandal paylaşım! Lozan Antlaşmasına aykırı ifadeler: Tepkiler gelince sildi
İslam düşmanlarına ders niteliğinde cevap: İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e tepkileri sonrası Fransız medyasından kirli algı...
24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!