Kilise lojmanındaki yangın sonrası Erbaş’tan başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangın sonrası hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı yayınlarken yaralılar için ise acil şifalar diledi. Erbaş, kilise cemaati ve mahalle sakinlerine de geçmiş olsun dileklerini iletti.

İstanbul Karaköy'de bulunan Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin üç katlı lojmanında dün saat 21.45 sularında nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Kilise lojmanındaki yangında iki kişi hayatını kaybetmiş, iki kişi de yaralanmıştı. Yangının çıkış sebebi ise incelemeler sonrasında ortaya çıkacak.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise resmi Twitter hesabından Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangın sonrası hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı, yararılar için ise şifa dileklerini içeren bir mesaj yayınladı.Erbaş, sosyal medya hesabından "İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar, kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.