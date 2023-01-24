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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler 5 günde battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi

Sabah'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kasım ayı itibarıyla başladığı Borsa manipülasyonları ile birçok yatırımcının zarar etmesine neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun panik havası oluşturma çabası ve tehditlerinin ardından doğal dalgalanmalar nedeniyle birkaç günlük aşağı seyreden Borsa'da hisse ortağı olan vatandaşlar zararına satışlar yaptı. Onu dinlemeyenler ise Borsa'nın daha güçlü geri dönüşüyle kazancına kazanç ekledi.

Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler 5 günde battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi
Ekleme: 24.01.2023 - 11:21 Güncelleme: 24.01.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler 5 günde battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi
Borsa hakkında 18 Kasım'dan bu yana ara ara açıklamalarda bulunarak kafa karışıklığına neden olan Kemal Kılıçdaroğlu küçük yatırımcıların bir bölümünün paniklemesine yol açarak zararına satışlar yapmasına neden oldu. Bir bildiği varmış gibi paylaşımlar yapan ve iki kez bunu deneyen CHP Genel Başkanı'nı dinleyenler dizlerini döverken onun sözlerine kulak asmayarak Türkiye şirketlerine ve hisse aldığı varlıklara güvenenler BİST 100 endeksinin bin puanlık artışına şahit oldu.

YATIRIM, İSTİHDAM VE BİRİKİMLE DERDİ VAR!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Borsa hisseleri ile kazanç ve birikimlerini korumak isteyen küçük yatırımcıyı terste bırakma çabaları dikkat çekiyor. Aynı yöntemle Türk markalarına olan güveni de hedef alan Kılıçdaroğlu iki kez giriştiği 'Borsa yorumu' operasyonları başarısız olunca sessizliğe büründü ve kayıp yaşattığı sayısız vatandaş zararıyla kaldı.

Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler 5 günde battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi

İLK MANİPÜLASYON GİRİŞİMİ 18 KASIM'DA

Kılıçdaroğlu Borsa İstanbul'u ilk olarak 18 Kasım tarihinde hedef aldı.

'KÜÇÜK YATIRIMCIYI UYARIYORUM! AVLANAN SİZ OLACAKSINIZ' DİYEREK PANİK HAVASI OLUŞTURMAYI DENEDİ

Borsa İstanbul Ocak 2022'den bu yana devam ettiği hızlı yükselişini sürdürürken o tarihte attığı tweetlerde yatırımcıyı korkutacak ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

'Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz. Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor.

Benden söylemesi. Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız. Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar'

İLK HAMLE TUTMADI, KENDİSİNİ BİR SÜRE SESSİZE ALDI

Bu denemesi başarısızlıkla sonuçlanan Kemal Kılıçdaroğlu Borsa'daki yükselişin devam ettiğini görünce kendisine gelen tepki tweetlerine de cevap veremezken bir süre Borsa hakkında konuşmadı.

DALGALANMAYI İKİNCİ DENEME İÇİN FIRSAT BİLDİ AMA…

Gözünü küçük yatırımcının borsadaki birikimine diken CHP Genel Başkanı yine vazgeçmedi ve yaklaşık bir buçuk aylık yükselişin ardından borsanın kısa süreli düzeltme sürecine girmesini fırsat bildi.


Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler 5 günde battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi

DÜŞÜŞ SİNYALİNİ ALINCA YİNE ORTAYA ÇIKTI: 'BEN DEMİŞTİM! BATACAKSINIZ'

Coşkuyla 'Ben demiştim' tweetleri atan Kılıçdaroğlu 'Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız' şeklinde yeni bir panik havası estirdi.

BU KEZ ONU DİNLEYENLER OLDU

Üst üste birkaç gün süren düşüş ve yatay seyirle birlikte Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda haklılık payı olduğunu düşünenler oldu ve panik halinde Borsa'daki hisselerini bozduran yatırımcılar oldu.

Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler 5 günde battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi

BORSA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİNCE PİŞMANLIK BAŞLADI

Dalgalanma ve Kılıçdaroğlu'nun manipülasyon süreci toplamda yaklaşık 5 buçuk gün kadar sürdü. Bu zaman diliminde yatırımlarını Kılıçdaroğlu'nu dinleyerek 'zararın neresinden dönersen kar' mantığıyla alelacele bozduranlar dalgalanmanın durduğu andan itibaren hızla toparlanma sürecine girilmesiyle pişman olmaya başladı.

Foto: Kılıçdaroğlu'nun 'Ben demiştim' dediği 5 ocak tarihinde bile ilk tweeti attığı günden 600 puan fazla

Kılıçdaroğlu'nu dinleyenler 5 günde battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi

1000 PUANLIK SIÇRAMA PİŞMANLIĞI PERÇİNLEDİ

Kılıçdaroğlu'nu dinleyerek düşük rakamlardan hisselerini satan yatırımcılar daha sonra bu hisselerin hızına da yetişemedi ve kısa sürede BİST 100 endeksinin 4.560'lardan 5.500 puanlara geri dönüşüne şahitlik etti.

Borsa İstanbul dünü 5 bin 404 puanla kapatırken bugün de 5 bin 396 ile 5bin 440 arasında seyrediyor

KULAK ASMAYANLAR KAZANDI

İnternette alay konusu da olan Kılıçdaroğlu'nun borsa ile ilgili tweetlerini umursamayanlar ise kazançlarına kazanç ekledi.

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Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyerek yatırımlarında kararlılık gösteren birçok vatandaş CHP Genel Başkanı'nın tweetlerinin altına 'Siz böyle söylüyorsanız Borsa kesin uçacak' , 'İşte daha fazla kazanmak için beklediğimiz tweet' gibi alaycı ifadelerle cevaplar vermişti.
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