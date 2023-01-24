  • USD: 18,77 - 18,81
  • EURO: 20,41 - 20,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Japonya 12 yıl aradan sonra Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor

Japonya'nın, Libya'nın başkenti Trablus'ta 2011'den beri kapalı olan büyükelçiliğini bu yılın ikinci yarısında yeniden açmayı planladığı bildirildi.

Ekleme: 24.01.2023 - 23:36 Güncelleme: 24.01.2023 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
Japonya 12 yıl aradan sonra Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor
Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Nagaoka Kansuke'yi başkent Trablus'ta kabul etti.

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un da hazır bulunduğu görüşme sırasında Nagaoka, Dibeybe'ye Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun mektubunu iletti.

İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Libya'da sağlanan istikrarın ardından Japonya'nın Trablus Büyükelçiliğinin bu yılın ikinci yarısında yeniden açılmasının planlandığı ifade edildi.

Japonya'nın Trablus'taki diplomatik misyonu, Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi sırasında Libya'dan ayrılmıştı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.
Mısır, Filistin ve BAE'den Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya kınama
Aynı yerde Kur'an-ı Kerim meali ve karanfil dağıtıldı: Stockholm Türkiye Büyükelçiliği önünde saygı programı
CHP-TV100 geriliminde yeni perde: Barış Yarkadaş ile Gürkan Hacır kanaldan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür Bakanlığı ödül töreninde konuşuyor.
Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Birinci madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete 'birleşin' çağrısı: Onlarla biriz, her türlü desteği vereceğiz...
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi!
Çevre Kanunu ile ilgili değişiklik TBMM’de...
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki
F-16'ları dilinden düşürmeyen Türk düşmanı ABD'li senatör yine bildiğiniz gibi: 'İzin vermeyeceğim'
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu
Başörtüsü teklifinde CHP'nin kafası karışık! Kılıçdaroğlu kanun teklifi önerdi, vekili karşı çıktı
Bakan Nebati'den vergi affı açıklaması!
Kur’an-ı Kerim’i yakan ırkçı Rasmus Paludan rahat durmuyor: Yeni planı için adres gösterdi
Sedef Kabaş'ın 'Ya yıktılar ya sattılar' dediği Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı göründü: Nisan ayında ziyarete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an'a saldırıya tepki
Habertürk'ten 'karne hediyesi et' açıklaması: Muhabirin görevine son verildi!
24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok