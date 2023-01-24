İsmail Saymaz: CHP'nin artık İstanbul'da kazanması çok zor
İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirten Canan Kaftancıoğlu'na, gazeteci İsmail Saymaz'dan eleştiri geldi. Saymaz, CHP'nin AK Parti’yi İstanbul’da yenebilmesinin zora girdiğini belirtti.
2023 seçimlerine 4 ay kala, siyasetin yoğun gündeminde her gün farklı konular yer alıyor.
Gündemde yoğunluk yaratan olaylardan biri de, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi' başlıklı panelde sarfettiği cümlelerdi.
'İstanbul seçimlerinin mimarı Kılıçdaroğlu'dur'
Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ima ederek,
'Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur' demişti.
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul seçimlerinin mimarı Kılıçdaroğlu'dur
'CHP'nin artık İstanbul'da AK Parti'yi yenmesi çok zor'
Kaftancıoğlu'nun bu sözlerine, çoğu zaman 6'lı masaya eleştirilerde bulunan gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi.
Halk TV'de konuşan Saymaz, Kaftancıoğlu'nun sözleri hakkında,
'Canan Kaftancıoğlu kalkıp, 'Aslında sen kazanmadın, sen İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferine çöktün.' dediğinde, buradan CHP'nin toparlanıp İstanbul'da, AK Parti'yi yenebilecek birliği gösterebilmesi şu saatten sonra artık çok zordur.' dedi.
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