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Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor: PKK'lı 3 terörist yakalandı

Yunanistan’dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birlikleri müdahalede bulunuldu. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçerken yakalanan üç şahıstan ikisinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ekleme: 24.01.2023 - 14:48 Güncelleme: 24.01.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor: PKK'lı 3 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Yunanistan'dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Ayrıca ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan ikisinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.' ifadeleri kullanıldı.

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