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Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı

Halk TV'de Özlem Gürses'in konuğu olan ekonomist Atilla Yeşilada, Altılı masanın seçimi kazanması halinde Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı serbest bırakması gerektiğini söyledi. S-400'lerin bir depoya kilitlenmesi gerektiğini ifade eden Atilla, Merkez Bankası'na istediği kadar faiz artırması için yetki verilmesi gerektiğini savundu.

Ekleme: 24.01.2023 - 12:09 Güncelleme: 24.01.2023 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı
CHP'nin fonladığı Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu programa konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada, Altılı masanın seçimi kazanması halinde neler yapması gerektiğini söyledi.

KAVALA VE DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ
Yeşilada, şöyle konuştu:

'Yapması gereken icraatlar belli. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S-400'ler bir depoya kilitlenecek. Merkez Bankası'nın istediği kadar faiz artırması için yetki verilecek. Eğer bunları yapıyorsa Türkiye düzelir. '
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Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı
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