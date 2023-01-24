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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gürsel Tekin, 6’lı masanın adayını açıkladı

Canlı yayında “Kim aday olacak?” sorusuna yanıt veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Kimin aday olabileceğini 2 yıl önce söyledim. Sayın Genel Başkanımız aday” dedi.

Ekleme: 24.01.2023 - 09:20 Güncelleme: 24.01.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Merakla beklenen seçim tarihi belli oldu.

Cumhur İttifakı ile yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağını söyledi.

Takvim belli, aday yok
Erdoğan, Meclis’te istenilen sonuca ulaşılamazsa “Cumhurbaşkanı yetkimi kullanacağım” dedi.

Takvim belli olurken, henüz Cumhurbaşkanı’nın yarışacağı ve rekabet edeceği bir aday karşısına çıkarılamadı.

2 gün sonra toplanacaklar
2 gün sonra toplanacak olan 6’lı masadaki başkanların, bir isim üzerinde ciddi ciddi düşüneceği belirtiliyor.

CHP’lilerin yoğunlaştığı isim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olurken; İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında yöneltilen bir soru üzerine masanın adayını açıkladı.

CHP'li vekil isim verdi
Tekin, “Kimin aday olabileceğini 2 yıl önce söyledim. Sayın Genel Başkanımız aday.” dedi.

CHP’li Tekin’in bu açıklamalarına henüz bir karşılık gelmedi.
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