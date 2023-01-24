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Finlandiya, Türkiye'nin istediği kişiyi iade etti

İsveç'le birlikte NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya'nın, Ankara'nın talebi üzerine bir kişiyi daha Türkiye'ye sınır dışı ettiği öğrenildi.

Ekleme: 24.01.2023 - 08:46 Güncelleme: 24.01.2023 - 08:47 / Editör: Ozge Selin
Finlandiya, Türkiye'nin istediği kişiyi iade etti
Finlandiya haber ajansı STT'nin bakanlık kararına dayandırdığı haberine göre, Finlandiya Adalet Bakanlığı, Ekim 2022'de Türkiye'nin iade talebini kabul etti. Bakanlığa göre şahıs, daha önce Türkiye'de hırsızlıktan suçlu bulunmuştu. Böylece Finlandiya, 2019-2022 yılları arasında üç kişiyi Türkiye'ye iade etmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini onaylamak için bu iki ülkenin 130 kadar teröristi Türkiye'ye iade etmeleri gerektiğini dile getiriyor.

TERÖRİSTLERİ VERMİYORLAR

Ankara, 2012'den bu yana 17 kişinin sınır dışı edilmesine yönelik Finlandiya'dan resmen talepte bulundu. Helsinki'nin geçen sene sonunda aldığı ve beklemede olan bir dava dışında, tüm talepler çözüme kavuşturuldu. Kasım ayında Finlandiya, Türkiye'nin iade talebini geri çevirdi. Ankara, Finlandiya'dan Türkiye'de 'silahlı bir terör örgütüne üye olmaktan' hüküm giymiş bir kişinin iade edilmesini istiyordu.

'MEVZUATA GÖRE HAREKET EDERİZ' DİYORLAR

Fin yetkililer, Türkiye tarafından iletilen iade taleplerinin uluslararası hukukun yanı sıra Finlandiya mevzuatına uygun olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Bununla birlikte, Finlandiya'nın cezai bir suça dayalı iade talebini kabul etmesi için söz konusu suçun Finlandiya'da da en az bir yıl hapis cezası gerektirmesi şartı bulunuyor.

İADESİ YAPILANLAR TERÖR SUÇLULARI DEĞİL

Bu arada Adalet Bakanlığı'nın iade kararları, Türkiye'ye sınır dışı edilen kişilerin terörizmle bağlantılı olmadığı, üç vakadan ikisinin cinsel suçlar birinin de hırsızlık kapsamında olduğunu gösteriyor.

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