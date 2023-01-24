F-16'ları dilinden düşürmeyen Türk düşmanı ABD'li senatör yine bildiğiniz gibi: 'İzin vermeyeceğim'

Biden yönetimi,Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde ise ABD'ye ziyaret gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, " F-16 ile ilgili askeri müzakereler tamamlandı. Dışişleri Bakanlığı gayri resmi bir şekilde kongreye bildirimde bulunuldu. Buradan bir itiraz gelmezse süreç tamamlanır, resmi bildirim yapılır." demişti. Bu gelişmelerin ardından Türk düşmanı ABD'li senatör son kozunu oynuyor.

Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen ABD'li Türk düşmanı senatör Bob Medendez, yine bildiğiniz gibi. Menendez, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve mondernizasyonunu engellemek için son kozunu oynuyor.Yunan televizyonuna konuşan Menendez, ABD'nin tutumunun kabul edilemez olduğunu belirtti.Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın provokatif eylemlerini görmezden gelen Menendez Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ileri sürerek ABD'nin bu durumu dikkate alması gerektiğini ifade etti.Saldırgan tarafın Türkiye olduğu iddiasından yola çıkan Menendez, ABD ve NATO'nun eşit mesafe politikası izlemesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.Şu anda F-16 satışını açık bir şekilde engelleyeceğini söyleyen Menendez, Türkiye'nin eylemlerinin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarına engel olduğunu iddia etti.Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma olması halinde ABD'nin Yunanistan tarafında olması gerektiğini ileri sürdü.