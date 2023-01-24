Erdoğan'ın çıkışı dünyayı sarstı! 'İsveç'in NATO şansı alev alev yanıyor' başlığını attılar

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2023'ün ilk haftalarında peş peşe gerçekleşen skandallar, İskandinav ülkesi ve Türkiye arasındaki diplomatik krizin iyice derinleşmesine yol açtı.NATO üyeliği için Ankara'nın onayını bekleyen İsveç'teki ilk skandal, YPG'li teröristlerin Stockholm belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini asması oldu. Henüz ilk skandalın yankıları dinmeden, bu kez aşırı sağcı ve Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan sahneye çıktı. Türkiye Büyükelçiği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, polis koruması altındaydı.Yalnızca Türkiye'den değil birçok Müslüman ülke tarafından kınanan utanç verici eylem, Cumartesi gününden bu yana gündemin ilk sırasında. Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına çok sert tepki gösterdi.Aşırı sağcı Paludan'ın söz konusu saldırıyı Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirdiğini hatırlatan Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Ankara'dan herhangi bir destek beklememesi gerektiğini söyledi:Erdoğan'ın sözleri uluslararası haber ajansları tarafından Pazartesi akşamı saat 19.09'da 'acil' koduyla dünyaya duyuruldu. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 'Türkiye Başkanı İsveç'in NATO başvurusuna destek yok diyor' başlığıyla haberi abonelerine geçti.Agence France-Presse (AFP) ise, haberi 'Erdoğan, Kur'an yakılmasından sonra İsveç'i NATO için uyarıyor' başlığıyla sundu.