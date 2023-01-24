Edirne’de feci kaza: Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üç kişiye çarptı

Edirne’de yolun karşısına geçmek isteyen yayalara otomobilin çarpması sonucu ikisi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü.

Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde ilerleyen S.A.M. yönetimindeki 26 BG 601 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayalardan A.G., B.K. ve T.A.'ya çarptı.Şiddetli çapmasın etkisiyle yola savrulan 3 yayadan ikisi ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü.Polis ekipleri, sürücü S.M.A.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı.