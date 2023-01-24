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Dev piton, kadını canlı canlı yedi! O görüntüler anbean kameralara yansıdı…

Endonezya'dan gelen o korkunç görüntüler tüm dünyanın gündemine oturdu. 2 gün boyunca her yerde didik didik aranan kadın pitonun midesinde çıktı. Köylüler, talihsiz kadını çıkarmak için pitonun karnını yararken, o korkunç görüntüler kameralara anbean yansıdı.

Ekleme: 24.01.2023 - 09:44 Güncelleme: 24.01.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Dev piton, kadını canlı canlı yedi! O görüntüler anbean kameralara yansıdı…Endonezya'nın Jambi eyaletinde; ormandan kauçuk toplamak için çıkan 56 yaşındaki Jarrah; kayıplara karıştı. Ailesi yaşlı kadından haber alamayınca ekiplere haber verdi. Bölge halkı ve arama kurtarma ekipleri ormanı didik didik ederken buldukları karnı şiş haldeki pitonu buldu. Yılanın karnının yarılarak 56 yaşındaki Jarrah'ın cansız bedeninin çıkartıldığı anlar ise kamerala yansıdı.

Endonezya'da bir piton 54 yaşındaki bir kadını bütün olarak yuttu ve kalıntılarının bulunduğu an şok edici bir videoya yakalandı.

Polis; CNN Endonezya'ya yaptığı açıklamada, kimliği yalnızca Jahrah olan kurbanın Pazar günü Jambi eyaletindeki ailesinin evinin yakınındaki ormanda kauçuk topladıktan sonra eve dönememesi üzerine bir arama başlatıldığını söyledi.

Dev piton, kadını canlı canlı yedi! O görüntüler anbean kameralara yansıdı…

Betara Jambi Emniyet Müdürü Herafa, kurbanın kocasının bölgeyi aradığını ancak sadece sandalet, başörtüsü, ceket ve bıçağını bulduğunu söyledi.

Ertesi gün, o ve bir arama ekibi aynı bölgeye döndüler ve burada orta bölümü şişmiş dev yılanla karşılaştılar. Video, bir gönüllünün pitonun başını bir dalla aşağıda tutarken, diğerlerinin onu şişmiş alana vurmaya başladığını gösteriyor. Videonun rahatsız edici bir kısmı köylülerin pitonun karnını keserken ve yetkililerin kayıp büyükannenin yutulmuş cesedi olduğuna inandıkları şeyi ortaya çıkardığını gösteriyor.

ViralPress, yerel Terjun Gajah köyünün başkanı Anto'nun 'Herkes şaşırdı' dedi. 'Aradığımız kadının yılanın midesinde olduğu ortaya çıktı.'

Anto, piton Jahra'yı ısırmış ve sonra onu yutmadan önce etrafına sarmış olabilir, dedi. Ayrıca bu olayın yaşanmasının en az iki saat süreceğini tahmin etti.

Dev piton, kadını canlı canlı yedi! O görüntüler anbean kameralara yansıdı…
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