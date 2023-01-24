Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Asıl mesele ehli hünerin kıymetini hayatta iken bilmektir. Hem Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri hem bakanlığımızın özel ödülleriyle tam olarak bunu yapmanın gayreti içindeyiz. Bu ödüller gençlerimizi teşvik etme yanında sahip olduğumuz kıymetlerin ülkemizde ve dünyada tanınmaları noktasında da önemlidir. Takdir ve taltif edilen her halisane çalışma yenilerin önünü açmaktadır. Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde ödüle layık görülen ve alanlarında büyük boşluğu dolduran ilk kuruluşlarımızdan biri Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'dir. Bu müze toplumumuzda önemli yeri olan satranca sahip çekiyor. Müzemiz gençlerimiz arasında satrancın tanıtımına ve yayılmasına katkı sağlıyor. Satrancın sanatsal, kültürel ve tarihi yönlerini 7'den 70'e milletimizle paylaşan satranç müzesini ülkemize kazandıranlarını tebrik ediyorum.Ödüle layık görülen ikinci müessese Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'dir. Bayburt'un kültürünü en güzel şekilde yansıtan özgün bir projedir. Köyden kente göç meselesini gözlerimizin önüne seren müzemiz geçmişten günümüze bir köprü de kurmaktadır. Kenan Yavuz kardeşimizin doğup büyüdüğü topraklara vefasını gösteren bu güzel müzemizin diğer girişimcilerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum.Selçuklu'dan itibaren ahilik teşkilatı milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğin teminatıdır. Ahinin eli, kapısı, sofrası açık, gözü, beli ve dili kapalı olmalı diyen Ahi Evran'ın düsturu bizlere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Hırs, tamah, haksız rekabet, vahşi kapitalizmin ekonomik hayatı esir aldığı günümüzde ahilik kültürü çok daha iyi anlaşılıyor. Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfımız 39 yıldır ahilik geleneğimizi ihya etmeye, günümüze taşımaya çalışıyor. Kültür hazinemizi geliştiren, vakfımızı da yürekten tebrik ediyorum.Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 Özel Ödülleri'ni takdim edeceğimiz her üç kurumumuza ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu kültür varlıklarımıza sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Kültür ve sanat milletleri ayakta tutan taşıyıcı sütunların başında gelir. Savunmada, ekonomide, askeriyede, diplomaside ve diğer alanlarda elde edilen kazanımların kalıcılığı da kültür ve sanata bağlıdır. Kültür ve sanat hayatı yeterince gelişmemiş toplumlar askeri ve ekonomik bakımından ileride olsa bile adeta bir saman alevi gibi sönüp gitmişlerdir.Bileklerinin gücüyle bir dönem milyonlarca kilometre kareye hükmetmiş komutanları bugün kimse hatırlamıyor. Nice imparatorluk, devlet ve krallığın yerinde bugün yeller esiyor. İnsanlığın ortak hazinesine katkı vermiş, kültür, ilim, sanatta çığır açmış, özgüveni ve benlik bilinci yüksek toplumlar halen dimdik ayaktadır. Onca sıkıntıya, işgale, ekonomik ve sosyal buhranlara rağmen bu milletler varlıklarını devam etmektedir. Türk milleti olarak asırlardır ayakta kalabilmemizin sebebi işte bu kültürel derinliğimizdir.Yaklaşık bin yıllık köklü birikime sahibiz. Afrika'nın kuzeyinden Orta Asya'ya, Avrupa'dan Ortadoğu'nun en ücra köşesine kadar kültürel mirasımız uzanıyor. Hatay'dan Mardin'e, İstanbul'dan Diyarbakır'a asırlardır farklı kültür ve inançlara ev sahipliği yapmış hoşgörü timsali şehirlerimiz bulunuyor.Uzun yıllar boyunca kültür sanat camiamızı esir alan, Türkiye'nin zengin kültür iklimini tek tipleştiren mahalle baskısını reddediyoruzKültür ve sanat alanında vesayet zincirlerini parçaladıkça çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum.Ayrıntılar geliyor...