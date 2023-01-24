Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Türkiye günlerce Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğu konuşmuştu… Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Cem Muhammet A.'yı kaldığı Çocuk Evi'nde ziyaret etti.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korumasında Çocuk Evinde yasamaya başlayan Cem Muhammet'i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan 'Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında.Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kilo ağırlığındaydı. Şimdi 31 kiloya çıkmış.Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor.' ifadelerini kullandı.Birinci sınıfta eğitim gören Cem Muhammet A. Rektör Özkan ile satranç oynadı. Sohbette kitap okumayı ve satranç oynamayı sevdiğini anlatan Rektör Özlenen Özkan, 'Cem Muhammet'i ziyaret etmekten ve onun iyi olduğunu görmekten dolayı çok mutluyum.Hatta birlikte satranç oynadık. Çok güzel şekilde kendisini geliştiriyor. Derslerine çalışıyor.Onun hayata bağlanmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.Evde bulunan diğer çocuklarla da sohbet eden Rektör Özkan kendilerini Akdeniz Üniversitesi'nde ağırlamaktan ve ilgi duydukları alanları onlara göstermekten mutluluk duyacaklarını belirtti.Devlet korumasında çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, ancak çocukların aile ortamında büyümesi için koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması gerektiğini belirterek, bu konuda ailelere gönüllü olma çağrısı yaptı.Ziyarete eşlik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik de koruyucu ailelik konusunda başvuru halinde gereken desteğin sağlandığını, çok sayıda çocuğun koruyucu ailelerini beklediğini belirterek, Rektör Özkan'a ilgisi için teşekkür etti.Bursa Nilüfer'deki bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraladı.Ancak Acar, ev sahibine hiç kira yatırmadı. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar Acar katılmadı.Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar Acar'a tebligat gönderdi.Ancak Acar, kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliye edilmesini kararlaştırdı.Ekipler çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı.Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.Cem Muhammet koruma altına alındı. Cani teyze ise tutuklandı.