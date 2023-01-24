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Bursa'da dehşet anları: “Gel bir konuşalım” dediği kadını kızının önünde başından vurdu

Bursa’da bir şahıs, solist olarak çalıştığı mekandan çıkan kadını “Gel bir konuşalım” diye yanına çağırıp, kızının gözü önünde tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadının kızı ise annesinin başında gözyaşlarına boğuldu.

Ekleme: 24.01.2023 - 09:23 Güncelleme: 24.01.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da dehşet anları: “Gel bir konuşalım” dediği kadını kızının önünde başından vurdu
Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Çatal sokakta meydana geldi. Bir gece kulübünde solist olarak çalışan Nurten İnan, mekandan ayrılıp evine giderken sokakta erkek arkadaşı İ.A. ile karşılaştı. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sokakta konuşan ikili arasında tartışma çıktı.

İkili yüksek sesle birbirlerine bağırırken, bu sırada İ.A. belinden çıkardığı tabanca ile Nurten İnan'a ateş etti. İnan, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı, İ.A. ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Bursa'da dehşet anları: “Gel bir konuşalım” dediği kadını kızının önünde başından vurdu

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde başına isabet eden kurşunla yaralı olduğu belirlenen İnan, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Nurten İnan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri ise olay yerindeki incelemenin ardından yaptığı araştırma ile şüpheli İ.A.'yı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bursa'da dehşet anları: “Gel bir konuşalım” dediği kadını kızının önünde başından vurdu


Bursa'da dehşet anları: “Gel bir konuşalım” dediği kadını kızının önünde başından vurdu









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