Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık hakkında konuşan Osman Gökçek, “Sadece islami olarak değil tüm dinler açısından baktığımızda bir dinin kutsal kitabını yakmanın ne kadar aşağılıkça ve namussuzca bir hareket olduğunu zannediyorum tüm toplumlar kabul eder. Buna özgürlük açısından bakmak mümkün değildir. Hele ki bizim inandığımız Kur'an-ı Kerim'e yani islamın kitabına böyle saygısızca ve alçakça bir hareketin yapılması en ufak bir şekilde kabul edilemez. Tabi ki bu hareketin bir sonucu olacak. İsveç bu yaptığı hareketten sonra NATO'nun bir hayal olduğunu ve artık oraya giremeyeceğini çok net olarak anlayacak. Böyle bir davranışı hangi şartlar adı altında özgürlük olarak anlayabiliriz? Bu mümkün değil...” ifadelerini kullandı.Sözlerini sürdüren Gökçek, “Bakın şöyle bir şey var... Böyle bir namussuzluğu, böyle bir haysiyetsizliği yapan şahıslar çıkabilir ama siz devlet olarak bu şahısları koruyorsanız, onun yapmış olduğu bu ahlaksızlığa ortak olmuşsunuz demektir. Bütün İsveç'i bir kişi yüzünden suçlama noktasına gittiğiniz zaman ‘Bu olur mu?' diyeceksiniz. Evet olur, çünkü polisi koruyor. Devleti koruyor. Böyle birşey kabul edilemez. Buradaki sıkıntılı olan durum bu... Cumhurbaşkanımız çok güzel birşey söyledi. ‘Siz bunu mu yaptınız? Hadi bakalım bundan sonra NATO üyeliği noktasında ne yapacaksınız görelim...' Bundan sonra korudukları bu islamofobik teröristleri, Türkiye aleyhtarı olan PKK/YPG gibi terör gruplarını koruyan İsveç, bundan sonra kendi ülkesinin dış güvenliğini de bu şahıslarla artık bundan sonra korur. Cumhurbaşkanımız çok net konuştu.” dedi.HALK TV’DE İSVEÇ’İ MASUM GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR!HALK TV’de İsveç’i savunan Ayşenuy Arslan’ın sözleri hakkında konuşan Gökçek, “Ayşenur Arslan’a şunu sormak lazım. Müslümanlar için kutsal olan kitabı yakan kişiyi koruyan kişiler polisler. Biliyorsunuz son günlerde cumhurbaşkanımıza yönelik çok aşağılık saldırılar oluyor. Asıyorlar, ters asıyorlar vs... Düşünün ki bu hareketler aynı şekilde Mustafa Kemal Atatürk’e yapıldı... Aynı tepkiyi verecek mi Ayşenur Arslan? ‘Burada İsveç’in ne suçu var?’ diyebilecek mi? İslami bir konu olduğu zaman en ufak bir yorumu yok. şeklinde konuştu.”Ayrıntılar geliyor...