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Beyaz Gazete
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Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi TBMM'de .

TBMM Anayasa Komisyonunda, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor. .

Ekleme: 24.01.2023 - 16:16 Güncelleme: 24.01.2023 - 16:21 / Editör: Ozge Selin
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi TBMM'de .Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Komisyonun 19 Ocak Perşembe günkü oturumunda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelere başlandı.

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