Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Birinci madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi!

Son dakika haberi... AK Parti ve MHP ile BBP ortak başörtüsü ile ilgili teklifi Anayasa Komisyonu’nda görüşmeler devam ediyor. Teklifin başörtüsüne ilişkin birinci maddesi kabul edildi. CHP ve İYİ Parti teklifleri reddedilince komisyonu terk etti.

Son dakika haberi... Uzun zamandır üzerinde tartışılan başörtüsü teklifi görüşmeleri Anayasa Komisyonu'nda devam ediyor. Komisyon'da gerginlik yaşanırken CHP ve İYİ Partililer önergelerinin reddedilmesi üzerine salonu terk etti.'İKİNCİ MADDEYE RET VERDİKLERİ GÖRÜLMESİN DİYE SALONDAN SIVIŞTILAR'A Haber Muhabiri Tülay Ağaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; MHP'li Feti Yıldız, 'İkinci maddeye ret verdikleri görülmesin diye salondan sıvıştılar' dedi.Teklifin maddelerinin görüşüldüğü komisyonda muhalefet, birinci maddede yer alan 'dini inancı sebebiyle' ibaresinin anayasanın laiklik ilkesine aykırı olduğunu savundu.CHP ve İYİ Parti, ortak bir önerge vererek ibarenin tekliften çıkarılmasını istedi. Önerge üzerindeki görüşmelerde muhalefet, bu düzeltmeyle teklife destek vereceğini belirtti.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Fethi Yıldız ise 'Dini inancı nedeniyle başını örteni kaldıralım istiyorsunuz. İnancı sebebiyle başını örtmenin sakıncasını anlatacak, ikna edecek birisi var mı? Zaten dini inancı sebebiyle biz bu düzenlemeyi getiriyoruz.' diye konuştu.Muhalefetin 'dini inancı sebebiyle' ifadesinin tekliften çıkarılmasını istediği önerge, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.BİRİNCİ MADDE KABUL EDİLDİBaşörtüsü teklifinin 'Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi, tercih ettiği kıyafetiyle eğitim ve kamu temel hak ve özgürlüklerden yararlanmaktan yoksun bırakılamaz' maddesi muhalefetin itirazlarına rağmen komisyonda kabul edildi.