Başkan Erdoğan, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yakılmasına kalkan olan İsveç'e NATO kapısını kapattı: Namussuzluğa alçaklığa haddini bildiririz

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan geride bıraktığımız gün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.Mukaddesatımız olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın hedef alınması sonrası Ankara İsveç makamlarına çok sert tepki gösterdi. İsveçli Bakanın Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaret Milli Savunma Bakanlığınca iptal edildi.Cumhurbaşkanlığı, 'ifade özgürlüğü' maskesine sığınan Stockholm yönetimine uyardı.Konu bugün Kabine Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.Rasmus Paludan'ı esfel-i safilin olarak tanımlayan Erdoğan, 'Hiçbir birey ne Müslümanların ne diğer inanç sahibi insanların kutsallarını aşağılamak özgürlüğüne sahip değildir. Nefret ve ayrıcılık suçundan ağır yaptırımlara tabi bu ülke bizce de yerinde yaklaşımdır. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir' ifadelerini kullandı.İsveç makamlarının böylesi bir alçaklığa göz yummasının sonuçları olacağının altını çizen Başkan Erdoğan, 'İsveç NATO için bizden destek beklemesin. Birileri bize alçaklık yaptığı zaman haddini bildiririz. İsveç bize hak ve özgürlükten bahsetmesin. (İsveç) Terör örgütü mensupları ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlarsa, ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz' şeklinde konuştu.İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;Şu anda üzerinde hassasiyetle durmam gereken konu; İsveç'in NATO üyeliği başvurusuyla başlayan ve bir esfeli safilinin mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim mushafını yakmasına kadar varan hadiselerdir. İslam dini, peygamber efendimizin vasıtasıyla ilk müjdelendiği günden beri Ebu Cehil'in sembolü olan pek çok saldırının, alçaklığın hedefi olmuştur. İslam'la müşerref olarak Kur'an-ı Kerim'in aydınlığa kavuşmak bir nasip işidir.'TÜM MÜSLÜMANLARA YAPILMIŞ BİR HAKARET'İnsan hak ve özgürlüklerin çok basit tanımı vardır. Bireyin hak ve özgürlüklerin sınırı diğer insanların hak ve özgürlüklerin başladığı yere kadardır. Hiçbir birey ne Müslümanların ne diğer inanç sahibi insanların kutsallarını aşağılamak özgürlüğüne sahip değildir. Nefret ve ayrıcılık suçundan ağır yaptırımlara tabi bu ülke bizce de yerinde yaklaşımdır. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. Bu alçak saldırının Türkiye büyükelçiliğinin önünde gerçekleşmesi bizim açımızdan milli mesele haline dönüştürüyor. Bu zihniyet uzunca süredir eli kanlı terör örgütlerine kucak açmayı da demokrasi kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışıyor.İSVEÇ'E NATO MATO YOK!Milyarlarca Müslümanın inancıyla birlikte 85 milyon Türk vatandaşın manevi şahsiyetine saldıran bu zihniyetin asırlardır bir arpa boyu yol alınmadığının şahidir. Bu sapkınlığı teşvik edenler, göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Senin güvenlik güçlerin, polisinin koruması altında bu ihaneti, namussuzluğu, alçaklığı, adiliği yapacak, onların korumasıyla biz müklümanlara ne yaphtık diyecekler. Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir destek beklemesin. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Madem bu kadar seviyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse ülkelerinin savunmalarını emanet etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.'NAMUSSUZLUĞA ALÇAKLIĞA HADDİNİ BİLDİRİRİZ'Biz bir şeyi söyleyince dürüst söyleriz, birileri bize namussuzluk yaptığında haddine bildiririz. İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.