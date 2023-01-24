Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katılmak için geldiği Özbekistan Taşkent’te, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Pakistan arasındaki ekonomik, savunma iş birliği ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile görüştü.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’a geldi. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Pakistan arasındaki ekonomik, savunma iş birliği ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.Toplantıda EİT çatısı altındaki iş birliği çerçevesinde 2022 yılında yürütülen çalışmalar ile sonuçların değerlendirilmesi ve EİT gündemindeki güncel konuların ele alınması bekleniyor.Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Taşkent’de ilk Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Zardari’yle görüştük. Gündemimiz ekonomik, savunma işbirliği ve bölgemizdeki gelişmelerdi” dedi.