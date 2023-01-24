  • USD: 18,77 - 18,81
  • EURO: 20,41 - 20,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aynı yerde Kur'an-ı Kerim meali ve karanfil dağıtıldı: Stockholm Türkiye Büyükelçiliği önünde saygı programı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde "Kur'an-ı Kerim'e saygı" programı düzenlendi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, yaptığı konuşmada, Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yaktığı provokasyona ilişkin "Milyonlar gibi hatta milyarlar gibi biz de o eylemi kınıyoruz." dedi.

Aynı yerde Kur'an-ı Kerim meali ve karanfil dağıtıldı: Stockholm Türkiye Büyükelçiliği önünde saygı programı
Ekleme: 24.01.2023 - 22:25 Güncelleme: 24.01.2023 - 22:36 / Editör: Ozge Selin
Aynı yerde Kur'an-ı Kerim meali ve karanfil dağıtıldı: Stockholm Türkiye Büyükelçiliği önünde saygı programı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlendi. İsveç'teki Türk STK'lerinin ortak etkinliğinde İsveç Diyanet Vakfı Din Görevlisi Serdar Bükme, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bükme'nin seslendirdiği Kur'an ayetlerinin Türkçe ve İsveççe mealleri de okundu.

Aynı yerde Kur'an-ı Kerim meali ve karanfil dağıtıldı: Stockholm Türkiye Büyükelçiliği önünde saygı programı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, burada yaptığı konuşmada, 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı provokasyona ilişkin 'Milyonlar gibi hatta milyarlar gibi biz de o eylemi kınıyoruz.' dedi.

Aynı yerde Kur'an-ı Kerim meali ve karanfil dağıtıldı: Stockholm Türkiye Büyükelçiliği önünde saygı programı

Türk toplumunun girişimiyle düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'e saygı' buluşmasına davet edildiği için şükranlarını sunan Tezel, 'Birkaç gün önce burada vicdan ve sağduyu sahibi herkesi yaralayan, hatta iğrendiren bir hadise gerçekleşti. İnsan haysiyeti ve kültürler arası saygı konusunda en hafif tabirle, zihni epey bulanık bir şahıs milyonların mensup olduğu İslam dinine hakaret yağdırdı, Kur'an-ı Kerim yaktı. Bu şahıs, İsveç yasalarını kötüye kullanarak uygulamadaki açıkları istismar ederek evrensel değerleri istismar etti. Burada yakılan Kur'an-ı Kerim değil de bir başka dinin kutsal kitabı olsaydı da tepkimiz ve hissiyatımız aynı olurdu.' ifadelerini kullandı.

Aynı yerde Kur'an-ı Kerim meali ve karanfil dağıtıldı: Stockholm Türkiye Büyükelçiliği önünde saygı programı

Programda katılımcılara Kur'an-ı Kerim'in İsveççe meali ve karanfil dağıtıldı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
İYİ Partili Aytun Çıray'ın akıl tutulması: Yeni Zelanda'daki cami katliamını ve İsveç'te Kur'an yakılmasını AK Parti'ye bağladı.
Mısır, Filistin ve BAE'den Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya kınama
Aynı yerde Kur'an-ı Kerim meali ve karanfil dağıtıldı: Stockholm Türkiye Büyükelçiliği önünde saygı programı
CHP-TV100 geriliminde yeni perde: Barış Yarkadaş ile Gürkan Hacır kanaldan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kültür Bakanlığı ödül töreninde konuşuyor.
Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Birinci madde TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi
Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete 'birleşin' çağrısı: Onlarla biriz, her türlü desteği vereceğiz...
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi!
Çevre Kanunu ile ilgili değişiklik TBMM’de...
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki
F-16'ları dilinden düşürmeyen Türk düşmanı ABD'li senatör yine bildiğiniz gibi: 'İzin vermeyeceğim'
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu
Başörtüsü teklifinde CHP'nin kafası karışık! Kılıçdaroğlu kanun teklifi önerdi, vekili karşı çıktı
Bakan Nebati'den vergi affı açıklaması!
Kur’an-ı Kerim’i yakan ırkçı Rasmus Paludan rahat durmuyor: Yeni planı için adres gösterdi
Sedef Kabaş'ın 'Ya yıktılar ya sattılar' dediği Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı göründü: Nisan ayında ziyarete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an'a saldırıya tepki
Habertürk'ten 'karne hediyesi et' açıklaması: Muhabirin görevine son verildi!
24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok