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Aydın'da korkunç kaza: Karşı şeride geçen TIR, iki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, karşı şeride geçerek cip ve hafif ticari araca çarptı. Kazada, cipte yolcu konumunda bulunan, Mustafa Terzioğlu (24) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Ekleme: 24.01.2023 - 23:39 Güncelleme: 24.01.2023 - 23:41 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da korkunç kaza: Karşı şeride geçen TIR, iki araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralıKaza, saat 18.30 sıralarında Söke-Bodrum Karayolu Sarıkemer Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Söke'den Didim istikametine giden Serkan Hızlı idaresindeki 33 AJC 223 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşıp karşı şeride geçerek, Beste Ceylaner yönetimindeki 06 EMR 33 plakalı cip ve Sonat Zengin idaresindeki 34 CRU 238 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin cip içerisinden çıkardığı Mustafa Terzioğlu'nun sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Beste Ceylaner ve cipte yolcu konumunda bulunan Furkan E. ise yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü Sonat Zengin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Terzioğlu'nun cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Serkan Hızlı, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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