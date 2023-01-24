  • USD: 18,77 - 18,81
  • EURO: 20,41 - 20,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Annesini taciz eden adamı öldürmüştü: Cezası belli oldu

Korkunç olay Ankara'da yaşanmıştı. Annesini taciz ettiği iddiasıyla Ramazan Dörtdaş'ı (60) darbederek öldüren Yusuf Şavur (33), haksız tahrik hükümleri uygulanıp, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 24.01.2023 - 15:15 Güncelleme: 24.01.2023 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Annesini taciz eden adamı öldürmüştü: Cezası belli olduYusuf Şavur, 13 Ağustos 2022'de, Mamak ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde Ramazan Dörtdaş'ı darbederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dörtdaş yaşamını yitirdi, gözaltına alınan Şavur ise tutuklandı. Ramazan Dörtdaş'ı, annesini taciz ettiği için öldürdüğünü söyleyen Yusuf Şavur hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Şavur, Ramazan Dörtdaş'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanıp, 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yusuf Şavur, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek, 'Annemi uzaklaştırmak isterken karşılaştık. Birbirimize vurduk. Olayda ben de yaralandım. Bir anlık öfkeyle vurdum. Böyle olacağını bilseydim vurmazdım. Bu olay nedeniyle hayatım mahvoldu. Pişmanım' dedi.
Sanık avukatı Ali Erdem de müvekkilinin öldürme kastıyla hareket ettiği yönünde delil bulunmadığını belirterek, cezanın 'neticesi sebebiyle ölüme neden olma' suçundan kurulmasını talep etti. Erdem, tutuklu kaldığı süre gözetilip, sanığın tahliyesini de talep etti.
Mahkeme heyeti, haksız tahrik hükümlerini uygulayıp, 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı Yusuf Şavur'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Annesini taciz eden adamı öldürmüştü: Cezası belli oldu
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
TBMM Başkanı Şentop'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki
F-16'ları dilinden düşürmeyen Türk düşmanı ABD'li senatör yine bildiğiniz gibi: 'İzin vermeyeceğim'
Memur emeklisinin zam farkı için tarih belli oldu
Başörtüsü teklifinde CHP'nin kafası karışık! Kılıçdaroğlu kanun teklifi önerdi, vekili karşı çıktı
Bakan Nebati'den vergi affı açıklaması!
Kur’an-ı Kerim’i yakan ırkçı Rasmus Paludan rahat durmuyor: Yeni planı için adres gösterdi
Sedef Kabaş'ın 'Ya yıktılar ya sattılar' dediği Kız Kulesi'nde Türk Bayrağı göründü: Nisan ayında ziyarete açılacak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Hollanda'da Kur'an'a saldırıya tepki
Habertürk'ten 'karne hediyesi et' açıklaması: Muhabirin görevine son verildi!
AK Parti seçmeni ve Karadenizlilere skandal sözler!
Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine İsveç'ten skandal savunma: 'Yasalar özgür kılar'
Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya AK Parti'li Çelik'ten tepki
Bakan Murat Kurum tarih verdi: İstanbul Finans Merkezi Nisan ayında tamamlanacak
Hulusi Akar: Zap bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması!
Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması: 2 ilacı daha ödeme listesine almamız gündemde...
Halk TV yayınında Altılı masadan beklenen icraat açıklandı: Demirtaş ve Kavala serbest bırakılmalı
Tarihi fotoğraf ortaya çıktı! Bayraktar kardeşler, 2009 yılında Erdoğan'a İHA'ları böyle anlatmış
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Konut kampanyasında ev alana büyük kolaylık: 36 ay ve 15 yıl ayrıntısı...

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Tuna Nehri'nde bulunan üç bin yıllık gizemli kılıç: Şaşırtan gerçek sonra ortaya çıktı

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Van Gölü'nden endişelendiren kare: NASA'nın uydusu görüntüledi

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Çöp evde bulunan çocuk son hali ile sevindirdi: İsteği yüzleri gülümsetti!

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok

Kayaların içi oyularak yapıldı: Başka bir benzeri daha yok