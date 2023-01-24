AK Parti seçmeni ve Karadenizlilere skandal sözler!

Dr. Serap Yazar isimli Twitter kullanıcısının AK Parti seçmeni ve Karadenizliler ile ilgili söylediği söz infiale yol açarken; birçok kullanıcı Yazar'ın özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Seçim günü belli olmuşken sosyal medyada da muhalefetin manipüle çalışmaları başladı.Bir Twitter kullanıcısı, Karadenizliler ile ilgili skandal sözlere imza atarak AK Parti seçmenine 'Geri zekalı' muamelesi yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu paylaşıma tepkilerini dile getirirken; CHP'li olduğu görülen şahıs paylaşımından geri adım atmadı.İşte o skandal paylaşım...