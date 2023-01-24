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24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ocak hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...

Ekleme: 24.01.2023 - 09:39 Güncelleme: 24.01.2023 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!
Meteorolojiye göre il ve ilçelerde yeni haftadaki hava durumu tahmini belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığının 12 derece, en düşük ise 1 derece olması bekleniyor. Havanın ise gün boyu az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün havanın gün boyu çok bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise en yüksek 11 derece, en düşük 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de bugün en yüksek hava sıcaklığının 19 derece, en düşük ise 9 derece olacağı tahmin ediliyor. Havanın ise gün boyu az bulutlu olması bekleniyor.

Ankara 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 14°C
Parçalı bulutlu

İzmir 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Adana 21°C
Az bulutlu

Antalya 19°C
Az bulutlu

Samsun 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Trabzon 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Erzurum 5°C
Parçalı bulutlu

Diyarbakır 14°C
Az bulutlu
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