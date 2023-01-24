24 Ocak hava durumu: O illere yoğun sis ve pus uyarısı!

Meteorolojiye göre il ve ilçelerde yeni haftadaki hava durumu tahmini belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.Ankara'da bugün en yüksek hava sıcaklığının 12 derece, en düşük ise 1 derece olması bekleniyor. Havanın ise gün boyu az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.İstanbul'da bugün havanın gün boyu çok bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise en yüksek 11 derece, en düşük 8 derece olacağı tahmin ediliyor.İzmir'de bugün en yüksek hava sıcaklığının 19 derece, en düşük ise 9 derece olacağı tahmin ediliyor. Havanın ise gün boyu az bulutlu olması bekleniyor.Parçalı ve az bulutluParçalı bulutluParçalı ve az bulutluAz bulutluAz bulutluParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutluParçalı bulutluAz bulutlu