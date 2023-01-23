  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda 8. Hukuk Dairesi Üyesi Feyzi Eroğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyesi seçildi.

Ekleme: 23.01.2023 - 12:05 Güncelleme: 23.01.2023 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine Yargıtay kontenjanından gelecek 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimlerin 11'inci turunda salt çoğunluğu sağlayan Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu, YSK üyeliğine seçildi.

Eroğlu, Yargıtay Genel Kurulunca yapılan ve 6 Yargıtay üyesinin yarıştığı seçimde 190 oy alarak YSK'nin yeni üyesi oldu.

Yargıtay kontenjanından seçilecek diğer 2 üyenin belirlenmesi için seçimlere devam edilecek.

Yargıtay üyelerinin YSK üyeliğine seçilebilmesi için salt çoğunluk olan 180 oyu alabilmesi gerekiyor.

Öte yandan, Danıştay'da geçen hafta yapılan seçim sonucunda üyeler Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK üyeliğine seçilmişti.

YSK'nin Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Genel Kurulunda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen yeni üyeler, yemin ederek görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına İslam ülkeleri tepki gösterdi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Birçok ülkeye mektup gönderilecek
The Economist'in algı operasyonu boşa! 20 yılın özgürlük karnesi parlak: Tarihi reformlar hayata geçti
'Mukavemet' gemisi ilk görevine hazır: Tarih belli oldu! 'Dünyada sadece 5 ülkede var'
İslam düşmanı Rasmus Paludan rezil eylemi sonrası konuştu! 'Korkuyorum'
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul seçimlerinin mimarı Kılıçdaroğlu'dur
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi
HDP sempatizanları İstanbul'da yürüyüş gerçekleştirdi: Terör örgütü elebaşı Öcalan için slogan attılar
6'lı masada laf var aday yok! 11 toplantı sıfır gelişme
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 14 Mayıs mesajı: Yetkimizi kullanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya tepki: Altılı masaya tepki: Adayları 'Gel' deyince gelecek 'Sus' deyince susacak
İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması: 'Bir yalan daha çürütüldü' diyerek paylaşıldı...
Bakan Soylu'dan Baykar'a ziyaret: Kızıl Elma hedefine ilerliyor
FBI, Biden'in evinde 6 gizli belge daha buldu
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda
Başkan Erdoğan Bursa'daki gençlik buluşmasında duyurdu: Seçimler 14 Mayıs'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u er ya da geç açacağız
Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

O ilde altın fışkırıyor! Türkiye Cuma gününe kilitlendi: İlk altın külçesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan dökecek!

O ilde altın fışkırıyor! Türkiye Cuma gününe kilitlendi: İlk altın külçesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan dökecek!

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Türkiye'deki gizemli bölge 100 yıl önce terk edildi: Hayalet köy ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'deki gizemli bölge 100 yıl önce terk edildi: Hayalet köy ziyaretçi akınına uğruyor