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WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

WhatsApp'ta karşı tarafa gönderdiğiniz fotoğraflarda kalite kaybı yaşamanız muhtemel. Ancak şirket, bu sorunu çözen yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Ekleme: 23.01.2023 - 14:06 Güncelleme: 23.01.2023 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak
WhatsApp, şüphesiz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Mesajlaşmanın ötesinde uygulama; fotoğraf, video ve çıkartma göndermek için de sıkça kullanılıyor.

WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor. Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor.

WhatsApp'a sesli durum özelliği geliyor

Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürüyor. Şu anda belge gönderme kısmından gönderilen fotoğraflarda kalite kaybı yaşanmasa da WhatsApp, normal gönderimlerde kalite sorununu çözecek.

WhatsApp'ta kaliteli fotoğraf gönderme devri

WhatsApp'ın son beta sürümünde geliştirme ekibinin, fotoğrafları orijinal kalitelerinde gönderme özelliği üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı. WABetaInfo'ya göre, Android beta 2.23.2.11 güncellemesinde, görselleri artık herhangi bir sıkıştırma olmadan orijinal kalitelerinde göndermek mümkün olacak. Şirket, uzun bir süredir beklenen bu özelliğin testlerini henüz tamamlamadı. Bu nedenle, yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belli değil.

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak
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WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

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