  • USD: 18,78 - 18,82
  • EURO: 20,48 - 20,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Üç yerli gemi birden geliyor: 36 ay içinde teslim edilecek

Türk savunma sanayisi, özel sektör tersanelerinin üretim gücünden yararlanarak üç milli fırkateyni eş zamanlı üretip, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunacak. Toplam 200 firmanın çalıştığı proje kapsamında üretilecek gemilerin 36 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Üç yerli gemi birden geliyor: 36 ay içinde teslim edilecek
Ekleme: 23.01.2023 - 12:55 Güncelleme: 23.01.2023 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Üç yerli gemi birden geliyor: 36 ay içinde teslim edilecek
MİLGEM Ada sınıfı korvetlerinin ikinci faz devamı niteliğinde olan MİLGEM İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi TCG İstanbul'un inşası sürerken 6, 7 ve 8'inci gemiler için çalışmalar başlıyor.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLGEM Projesi'nin seyri ve İ sınıfı fırkateynlerin inşasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üç yerli gemi birden geliyor: 36 ay içinde teslim edilecek

Demir, üç İ Sınıfı Fırkateyn Tedariki Projesi'nin Anadolu, Sedef, Sefine, TAİS Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı ile gerçekleştirilmesine karar verildiğini söyledi.


Proje kapsamında bu iş ortaklığında yer alan Anadolu, Sedef, Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı bir adet İ sınıfı fırkateyni inşa etmesinin planlandığını belirten Demir, son yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirilen askeri gemi projeleri sonucu özel sektör tasarım ofisleri/tersanelerinin, askeri gemi tasarım ve inşasında oldukça ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Üç yerli gemi birden geliyor: 36 ay içinde teslim edilecek
Demir, söz konusu işletmelerin proje yönetimi ve kalifiye iş gücü ile birlikte finansal yapılarını da geliştirdiğini, askeri gemi inşa projelerine yönelik proje ve risk yönetimini başarıyla icra edebilecek bilgi ve tecrübeye ulaştığını dile getirdi.

İ sınıfı fırkateynlerin özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilmesinin sağlayacağı faydalara dikkati çeken Demir, şu değerlendirmede bulundu:

'Gemilerin inşasının, sürdürülebilir bir askeri gemi inşa sanayisi oluşturabilmek için özel tersanelerin üretici sıfatıyla yer aldığı bir modelle yürütülmesinin uygun olduğu değerlendirildi. Bununla birlikte, bu modelle üç gemi için teslim süresinde avantaj sağlanacak, askeri gemi inşasında özel sektör tersanelerinde bilgi ve tecrübe birikimi tutulacak ve pekiştirilecek, sektörün yetenek bazlı büyümesi ve sürdürülebilirliği desteklenecek, ihracat potansiyeli yüksek nitelikli bir ürün ortaya konulacak, ölçek ekonomisine katkı sağlanacak. Üç geminin 36 ayda teslimi planlanıyor. İ sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul'da yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde bulunmakta. Bununla birlikte projede 80 civarında, büyük çoğunluğu yerli alt yüklenici görev alıyor. Projede çalışan toplam firma sayısı ise yaklaşık 200.'


Demir, daha önce tasarlanan ve inşa edilen gemilerin üzerinde yer alan silah ve sensörlerden birçoğunun yurt dışından tedarik edilirken İstanbul Fırkateyni ile hemen hepsinin milli olarak tasarlanıp üretildiğini anlattı.

Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, üç boyutlu arama radarı Cenk, atış kontrol radarı Akrep, aydınlatma radarı, torpido kovanı, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi milli çözümlerin konfigürasyona dahil edildiği bilgisini veren Demir, 'Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve yeni yerli çözümlerin kullanılmaya başlanmasıyla milli gemilerde yer alan sistem ve alt sistemlerdeki yerlilik oranı daha da artacak.' diye konuştu.

Üç yerli gemi birden geliyor: 36 ay içinde teslim edilecek


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İsveç'in NATO üyeliği veto mu edilecek? Bakan Akar'dan flaş açıklama
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine Yunanistan'da!
Ayşenur Arslan İsveç'i savundu
Kur'an-ı Kerim'i hedef alan İslam düşmanı Rasmus Paludan çocuk tacizcisi çıktı! İşte Paludan'ın kirli sicili
Fransa'da emeklilik protestosu büyüyor: Göstericiler Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi
Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha: Aşırı sağcı Pegida'nın Hollandalı lideri Wagensveld kutsal kitabı yırttı
Sözcü ve Cumhuriyet'in 'karne hediyesi et' çarpıtması: Anne ve kasap konuştu
Fahrettin Altun: Kur'an-ı Kerim yakmanın özgürlükle hiçbir alakası yok
AYM, HDP'nin erteleme talebi için tarih verdi
Üç yerli gemi birden geliyor: 36 ay içinde teslim edilecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Birçok ülkeye mektup gönderilecek
The Economist'in algı operasyonu boşa! 20 yılın özgürlük karnesi parlak: Tarihi reformlar hayata geçti
'Mukavemet' gemisi ilk görevine hazır: Tarih belli oldu! 'Dünyada sadece 5 ülkede var'
İslam düşmanı Rasmus Paludan rezil eylemi sonrası konuştu! 'Korkuyorum'
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul seçimlerinin mimarı Kılıçdaroğlu'dur
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi
HDP sempatizanları İstanbul'da yürüyüş gerçekleştirdi: Terör örgütü elebaşı Öcalan için slogan attılar
6'lı masada laf var aday yok! 11 toplantı sıfır gelişme
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Türkiye’de bir ilk: Anahtarı tek bir kişide var bölgenin en büyük hazinesi

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

Beklenen yağışlar geliyor: Meteoroloji’den kar ve yağmur uyarısı

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

WhatsApp'ta gönderilen fotoğrafların kalitesi bozulmayacak

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Çok nadir görülüyor: Muğla'da keşfedildi

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Trafik sigortası yol haritası belli oldu

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!

Bakıcı yaşlı kadının başından aşağı sıcak yemek döktü! Sonrası korkunç!