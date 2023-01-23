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Türkiye'den Kuzey Afrika'ya 2022'de 13,1 milyar dolarlık ihracat

Geçen yıl Türkiye'den Kuzey Afrika ülkelerine yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörleri ön plana çıktı. Kuzey Afrika ülkelerine en çok ihracat yapan il İstanbul oldu.

Ekleme: 23.01.2023 - 12:44 Güncelleme: 23.01.2023 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den Kuzey Afrika'ya 2022'de 13,1 milyar dolarlık ihracat
Türkiye'nin Kuzey Afrika ülkelerine ihracatı, geçen yıl 2021'e göre yüzde 5,1 artarak 13 milyar 148 milyon dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,9 yükselerek 254 milyar 210 milyon dolar oldu.

2022'de Fas'a 2 milyar 968 milyon dolar, Cezayir'e 1 milyar 914 milyon dolar, Tunus'a 1 milyar 505 milyon dolar, Libya'ya 2 milyar 408 milyon dolar, Mısır'a 3 milyar 928 milyon dolar ve Sudan'a 423 milyon dolar olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerine 13 milyar doların üzerinde dış satım yapıldı.

Geçen ay ise Mısır'a 348,9 milyon dolar, Fas'a 212,9 milyon dolar, Cezayir'e 183 milyon dolar, Libya'ya 212,3 milyon dolar ve Sudan'a 47,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN SEKTÖRLER

Geçen yıl Cezayir'e en yüksek ihracatı yüzde 29,5 artış ve 330,1 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, Fas'a yüzde 21,1 artış ve 633,4 milyon dolar ile çelik sektörü, Mısır'a yüzde 23 artış ve 806,2 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, Tunus'a yüzde 6,5 artış ve 250,4 milyon dolar ile çelik sektörü, Libya'ya yüzde 45,6 artış ve 365,1 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü, Sudan'a ise yüzde 110,7 artış ve 126,1 milyon dolar ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü yaptı.

Kuzey Afrika ülkelerine geçen yıl en çok ihracat yapan il İstanbul oldu. İstanbul'dan Cezayir'e 991 milyon dolar, Fas'a 1 milyar 250 milyon dolar, Mısır'a 1 milyar 721 milyon dolar, Tunus'a 698,9 milyon dolar, Libya'ya 1 milyar 305 milyon dolar ve Sudan'a 153,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
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