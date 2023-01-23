Otomobilin tamponunda 11 kilo 776 gram esrar bulundu

Adana'da bir otomobilin tamponuna gizlenmiş 11 kilo 776 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.Ekipler, plakasını tespit ettikleri otomobili takibe alıp Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.Sürücü Emrullah D. (25) ve yanındaki Dilan Y. (25) araçtan indirilerek detaylı arama yapıldı. Aracın arka tamponuna gizlenmiş 11 kilo 776 gram esrar bulundu.Gözaltına alınan Emrullah D. ve Dilan Y, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.