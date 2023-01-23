Muğla kıyılarında köpek balığı görüldü

Milas ilçesi Ören Mahallesi'nde kıyıya yakın noktada 1 metre uzunluğunda, nesli tehlikeli altında olan ve koruma altındaki kum veya mavi köpek balığı olduğu tahmin edilen köpek balığı görüldü.Bölge halkının ilgisini çeken köpek balığını görenler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Kıyıda avlandığı görülen köpek balığının, bölgede gezdiği ve daha sonra gözden uzaklaştığı görüldü.