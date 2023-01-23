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Mersin’de korkunç cinayet: 15 yaşındaki çocuk babasına pusu kurup öldürdü!

Mersin'in Silifke ilçesinde eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle evden ayrılan Musa U., uzaklaştırma kararı aldırdığı 15 yaşındaki oğlu S.U. tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Ekleme: 23.01.2023 - 15:43 Güncelleme: 23.01.2023 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Mersin’de korkunç cinayet: 15 yaşındaki çocuk babasına pusu kurup öldürdü!İddiaya göre, Karayollarında işçi olarak çalışan Musa U. ile eşi şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. 15 yaşındaki çocukları S.U. da annesi ile birlikte kaldığı süre içerisinde babası Musa U. ile arası bozuldu.


BABASININ EVİNDE PUSU KURUP TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Daha önce babasına çeşitli saldırılarda bulunan ve uzaklaştırma kararı verilen S.U., Musa U.'nun evine gece saatlerinde gitti. Burada bir süre bekleyen S.U., babasını eve gelince pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Polis eve girdiği sırada Musa U'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli S.U. ise polisin 2 saatlik süren çalışması sonrası yakalandı.

Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin’de korkunç cinayet: 15 yaşındaki çocuk babasına pusu kurup öldürdü!
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