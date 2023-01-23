Mardin’de 5 kişinin öldürüldüğü olayda 4 kişi tutuklandı

Olay, Artuklu-Nusaybin karayolu Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Seyir halindeki yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda Irak vatandaşları Hındreen Abdullah Salih (39), Wahide Haydar Casım (63), Abdullah Salih Mustafa (69), Çimen Şahin Halid (75) ve Ahmed Celaleddin İbrahim (45) hayatını kaybetmişti.Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çerçevesinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Kolluk kuvvetlerinde işlemleri tamam 1'i kadın 5 şüpheli tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.Mardin Adliyesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti; A.K, F.A, Ç.B, M.Y'nin tutuklanmasına karar verirken, M.Ş’nin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına hüküm verdi.