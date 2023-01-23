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Laleli'de kiracıya dehşeti yaşattı! Tavanı delip aşağıya bakın ne attı

Lalelide dükkan sahibi M.Ş.'nin, kiracısını çıkarabilmek için delikler açtığı tavandan müşterileri kaçırmak için sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktüğü iddia edildi.

Ekleme: 23.01.2023 - 10:36 Güncelleme: 23.01.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Laleli'de kiracıya dehşeti yaşattı! Tavanı delip aşağıya bakın ne attıFatih Laleli'de tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova mülk sahibiyle kiraya zam talebi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk senedir sorun yaşıyor.

Roustamova'nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş. haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi.

M.Ş., bu kira artışının karşılayamayacağını belirten Guiaunai Roustamova'yı dükkandan çıkarabilmek için çeşitli yollar denedi. Temmuz ayında ortak kullandıkları elektriği keserek dükkânın satış yapmasını engelledi. Roustamova dükkânı aydınlatmak için akü kullanmaya başladı.

Eylül ayında ise mülk sahibi kendisine ait olan üst katın zeminini delerek mağazanın tavanında delikler açtı. Dükkana müşteri gelemsin diye bu deliklerden aşağıya ise sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı. Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Guiaunai Roustamova yaklaşık 100 bin lira zarara uğradı. Guiaunai Roustamova mülk sahibinden şikayetçi oldu. DHA muhabirinin iddialara ilişkin soru yönelttiği mülk sahibi M.Ş. ise, söylenen kira bedeli isteğinin doğru olmadığını, mağazanın üst katında tadilat yapıldığından dolayı alt kata su aktığını belirtti.

'BİZ DELİKLERİ KAPATTIKÇA O AÇMAYA DEVAM ETTİ'

Kira bedeli ilgili sorunlar pandeminin sonuna doğru başladığını belirten Guiaunai Roustamova, 'Pandemide açık olmamıza rağmen bizden kira talep etti. Biz ona rağmen kiranın hepsini ödedik. Pandemi sonrası mülk sahibi bizi yanına çağırarak fahiş bir rakam istedi. Biz uzun süre boyunca kirada uzlaşamadık. Geçtiğimiz haziran ayında anlaşmazlıklar arttı. Mal sahibi temmuz ayında elektriğimizi kesti. Mağazamızı şu anda aküyle çalıştırıyoruz. Daha sonra hakaret ve küfürlerle karşı karşıya kaldık. Şu anda da eylül ayından beri çok büyük mağduriyet yaşıyorum. Tavanımızı delmeye başladı. Çalışamaz hale geldik. Delikten devamlı su akıtmaya başladı. Daha sonra biz deliği kapatmamıza rağmen tekrardan delik açıp sarımsaklı su ve sirke dökmeye başladı. Bir aydır bunlar artmaya başladı. Davamız devam ediyor. Biz kiramızı düzenli ödememize rağmen böyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Bizim kiramız 5 bin lirayken bizde 6 bin dolar istedi. Aşağı yukarı 100 bin liralık zararım var. Ürünlerim çok fazla zarar gördü' diye konuştu.

Laleli'de kiracıya dehşeti yaşattı! Tavanı delip aşağıya bakın ne attı

Laleli'de kiracıya dehşeti yaşattı! Tavanı delip aşağıya bakın ne attı

Laleli'de kiracıya dehşeti yaşattı! Tavanı delip aşağıya bakın ne attı
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