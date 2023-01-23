Kuzey Makedonya, Bayraktar TB2 tedarik etmek istiyor

Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), her geçen gün farklı bir ülkenin radarına giriyor.Onlarca ülkeye tedarik edilen SİHA'lara Macaristan, Sırbistan, Angola ve Arnavutluk gibi ülkeler de ilgi gösteriyor.SİHA'lar, bir diğer Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın da gündeminde yer almaya başladı.Kuzey Makedonya'nın gözü Bayraktar TB2'deKuzey Makedonya Devlet Başkanı Stevo Pendarovski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 'her şeyi daha acil hale getirdiğini' söyleyerek, önümüzdeki dönemde Türkiye ile askeri iş birliğini duyurdu.Pendarovski, iki ülke arasındaki askeri ortaklığın yıllar önce başladığını ve Kuzey Makedonya Ordusu'ndaki birçok üst düzey askerin, Türk askeri okullarında eğitildiğini hatırlattı.'Herkesin önünde konuşamam'Türkiye'den SİHA alımının Üsküp'ün gündeminde olup olmadığı sorulan Pendarovski, son bir buçuk yılda Türkiye'den bazı askeri teçhizat ve silah alımı için yeni düzenlemeler yaptıklarını söyledi ve ekledi:'Tabii ki bu hassas bir konu ve bunu herkesin önünde ayrıntılı olarak konuşmak istemem.'Kuzey Makedonya'daki VMRO-NP Partisi, geçtiğimiz ay hükümete yaptığı çağrıda, Türkiye'den SİHA tedarikinin önemine vurgu yapmıştı:'Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan bu yana, insansız hava araçlarının çok etkili bir silah olduğu kanıtlandı. Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasındaki görüşmeden, Arnavutluk'un 'Bayraktar' adlı güçlü Türk silahını satın aldığını öğrendik. Kosova'nın da aynı insansız hava araçlarını alacağı duyuruldu. Kuzey Makedonya Hükümeti'ni ve özellikle Savunma Bakanlığı'nı, yeterli sayıda SİHA alımı için Türk dostumuzla müzakerelere başlamaya çağırıyoruz.'Öte yandan Yunan basınından 'Slpress' adlı internet sitesi, Kuzey Makedonya liderinin, 'Türk savaş kulübüne' katılmak istediğini yazdı.Haberde, Stevo Pendarovski'nin, Bayraktar tipi insansız hava aracı alımı için görüşmelerin sürdüğünü ima ettiği belirtildi.Haberleşme Menzili: <300 kmFaydalı Yük Kapasitesi: 150 kgFaydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı MühimmatKalkış ve İniş: Pist (Otomatik)Havada Kalış: 27 SaatYükseklik: 2.2 mt.İtki Tipi: 105 Hp İçten Yanmalı Enjeksiyonlu MotorSeyir - Maksimum Hız: 70 knot - 120 knotYakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / BenzinMaksimum Kalkış Ağırlığı: 700 kgKanat Açıklığı: 12 mt.Uzunluk: 6.5 mt.Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 25.000 feet