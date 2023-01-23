Kur'an-ı Kerim'i hedef alan İslam düşmanı Rasmus Paludan çocuk tacizcisi çıktı! İşte Paludan'ın kirli sicili

Irkçılık ve çocuk tacizi dahil 14 suçtan sabıkalı, İslam düşmanlığı üzerinden prim yapıyor, sık sık provokatif eylemleriyle dikkati çekmeye çalışıyor.Son olarak İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretiyle gündeme gelen ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın kirli sicili hayli kabarık. Paludan'ın babası İsveç'ten Danimarka'ya göç etti. O da göçmen çocuğu olarak bu ülkede doğdu; hem İsveç, hem de Danimarka vatandaşı oldu.Kendisi de göçmen kökenli olmasına rağmen hem göçmenleri hem de Müslümanları sürekli hedef aldı.NATO'ya girmek için Türkiye'ye adeta yalvaran İsveç diğer taraftan da terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Sık sık terör örgütü PKK'nın Türkiye karşıtı eylemler yaptığı İsveç'te geçtiğimiz hafta yine büyük bir rezilliğe imza atılmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi teröristler tarafından baş aşağı asılmıştı.Türkiye'nin bu rezilliğe tepkisi sürerken İsveç bir skandala daha imza attı.IRKÇI RASMUN PALUDAN'A KUR'AN-I KERİM YAKMA İZNİ!İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.Provokatör Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yaktığı sırada etrafı kalabalık polis grubu tarafından çevrelendi.Aşırı sağcı Paludan'a kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.Stockholm Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri izni verildiği belirtilmişti.Paludan, 15 Ocak'ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İsveç'e bir daha Kur'an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürmüştü.Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an'ı Kerim yakılmasını 'Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.' ifadeleriyle kınadı.Bakanlık, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması hakkında açıklama yayımladı.Açıklamada, 'Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.' ifadeleri kullanıldı.Provokatif eylemin 'bir nefret suçu' olduğu vurgulanan açıklamada, 'Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir.' değerlendirmesi yapıldı.Açıklamada, İsveç ve uluslararası toplum tedbir almaya davet edilerek 'İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz.' denildi.Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu yaptı. Kalabalık polis korumasında gerçekleştiren Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.Türkiye ve İslam düşmanlığına tepki yağarken gözler, alçak eylemin arkasındaki isim Rasmus Paludan'a çevrildi.Aşırı sağcı görüşleriyle bilinen Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Stram Kurs adlı aşırı sağ çizgide olan ve Danimarka ile İsveç'te faaliyet gösteren bir siyasi partinin kurucusu olarak biliniyor.Paludan, daha önce Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Paludan daha önce de Kuran-ı Kerim yakma eylemi düzenlemiş ve en son geçen yıl Müslümanların yoğun yaşadığı bir semtte Kuran-ı Kerim yakam eylemini gerçekleştirmişti.41 yaşındaki Paludan, Kuzey Avrupa'da 'İslam karşıtı siyasetin' merkezindeki isim olarak biliniyor. Danimarka vatandaşlığının yanı sıra İsveç vatandaşlığına da sahip olan Paludan, her iki ülkede de İslamiyet'i hedef alan alçak gösterilere imza attı.Danimarka'da 2017 yılında kurduğu aşırı sağcı siyasi parti Stram Kurs ile dikkatleri üzerine çeken Paludan, bu sayede resmi kanallar yoluyla da tanınmış oldu.Siyasi parti lideri olmasının ardından Müslümanları hedef alan nefret söylemlerini artıran Paludan, tüm Müslümanların Danimarka'dan sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.'İslam ve Müslümanların düşmanı olduğunu' her fırsatta dile getiren Paludan, Aralık 2018'de yayınlanan bir videosunda 'En güzeli yeryüzünde tek bir Müslümanın kalmamış olması. O zaman nihai hedefimize ulaşmış olurduk.' ifadelerini kullandı.Sık sık İslamiyet'i aşağılayan ifadeler kullanan ve Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'a 2019 yılında 'ırkçılık' suçundan hapis cezası verilse de bu ceza ertelendi.Danimarka gazetesi 'Weekendavisen'in genel yayın yönetmeni Martin Krasnik, 2019 yılında kaleme aldığı bir makalede Stram Kurs'un lideri Rasmus Paludan'ın Nazi bağlantıları olduğunu öne sürse de Paludan bu iddiaları yalanladı.Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde partisinin sosyal medya kanallarından İslam karşıtı videolar yayınlamaktan suçlu bulunan Paludan, bir kez daha hapis cezasına çarptırıldı.Aralarında ırkçılık, iftira ve nefret söylemi dahil olmak üzere 14 farklı suçlamanın da bulunduğu kararlara rağmen Paludan, ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalmadı.Irkçı isim Eylül 2022'deki seçimler öncesinde düzenlediği mitinglerde yine Müslümanları hedef aldı ve Kuran-ı Kerim yakmaya çalıştı.Paludan'ın geçtiğimiz yılın Nisan ayında İsveç'te düzenlediği bir mitingde çıkan çatışmalarda 40 kişi yaralandı. Protestocular taşlarla saldırdıkları polislerin 4 aracını ateşe verdi.Paludan'ın 13 yaş ve altındaki erkek çocuklara cinsel tacizde bulunduğu da belgelendi. Sabıka kayıtları sebebiyle 2020 yılında Danimarka'da avukatlık mesleğinden 3 yıl süreyle men edildi, ehliyetine de bir yıl süreyle el konuldu.Danimarkalı siyasetçi, İslam'a saldırıları ve ırkçı eylemleri sebebiyle ülkesinde görülen ayrı davalarda 14 gün ve bir aylık iki ayrı hapis cezasına çarptırıldı ancak cezalar ertelendi.Paludan'ın 2017'de kurduğu partisi Stram Kurs kendisini 'etnik Danimarkalıların partisi' olarak tanımlıyor.Tüm Müslümanları Danimarka'dan sınır dışı etmek isteyen parti, İslam dininin ülkede yasaklanmasını da talep ediyor.İki yıl önce girdiği seçimde ise yüzde 2'lik oy barajını geçemedi.