Kur'an-ı Kerim'e bir alçak saldırı daha: Aşırı sağcı Pegida'nın Hollandalı lideri Wagensveld kutsal kitabı yırttı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan çirkin saldırının ardından, Hollanda'da da yeni bir provokasyon yaşandı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Lahey'de Kur'an-ı kerim yırttı. Daha önce de iki kez aynı şeyi yapan ve gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez müdahale bile edilmedi.

Müslüman karşıtı Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Danimarka ve İsveç çifte vatandaşı olan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Paludan'ın İslam'ı hedef alan hareketi, Türkiye'de sert tepkilerle karşılandı. Müslümanların kutsal kitabına yapılan alçak saldırılara bir yenisi daha eklendi.MÜDAHALE BİLE ETMEDİLERHollanda'da da yeni bir provokasyon yaşandı. Pegida isimli İslam karşıtı grubun Hollanda lideri Edwin Wagensveld, Lahey'de Kur'an-ı kerim yırttı. Daha önce de iki kez aynı şeyi yapan ve gözaltına alınan Wagensveld'e bu kez müdahale bile edilmedi.Financial Times gazetesi, Müslüman karşıtı Rasmus Paludan'ın, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim yakmasını manşetine taşıdı. Gazete, Paludan'ın çirkin hareketinden sonra İsveç'in NATO üyeliğinin çıkmaza girdiğini yazdı.İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş birçok ülkeye mektup gönderecek. İslam İş Birliği Teşkilatı Din İşleri yetkilileri de çarşamba günü toplanacak, birçok ülkede yargıya başvurulacak.HZ. MUHAMMEDE HAKARET ETMİŞTİ54 yaşında Wagensveld, geçtiğimiz aylarda megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret etmiş, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Polisin hazırladığı dosyaya göre bunun Müslüman topluluğuna bir hakaret olarak kabul edilebileceği aktarılmıştı. Dosya incelendikten sonra Wagensveld, herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle serbest bırakılmış ve yargılanmamıştı.