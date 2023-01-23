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Komşusu tarafından kurşunlanan adam konuştu: Macera olsun diye vuruldum

Dehşet dolu olay Sakarya'da yaşandı. Z.T., köpek meselesi yüzünden tartıştığı karı kocaya ateş açtı. 10 ay tutuklu kalan saldırgan yakın bir tarihte tahliye edildi. Karar tepki gösteren Hikmet Süser "Kendisiyle sadece macera olsun diye vuruldum ben. Yani kadının yaptığı yanına kar ve bizim de yediğimiz mermiler bize kar kaldı" diye konuştu.

Ekleme: 23.01.2023 - 17:01 Güncelleme: 23.01.2023 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Komşusu tarafından kurşunlanan adam konuştu: Macera olsun diye vuruldumKomşusu tarafından kurşunlanan adam, 'Macera olsun diye vuruldum' ifadelerini kullandı. Olay, 16 Mart 2022 tarihinde Sakarya Akyazı'da yaşandı.

İddiaya göre, Z.T. isimli kadın köpek meselesi yüzünden tartıştığı komşusu Hikmet Süser (53) ve eşi Betül Süser'e (43) subay olduğu öğrenilen eşinin silahıyla balkondan ateş etti. Kurşunların hedefi olan karı koca yaralanırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırken, şüpheli ve subay eşi gözaltına alındı.

İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli Z.T. tutuklanırken, eşi adli kontrolle serbest kaldı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ceza istemiyle yargılanan sanık Z.T. yaklaşık 10 aylık tutukluluk sonrasında tahliye edildi.

Eşine ve kendisine kurşun yağdıran sanığın tahliye edilmesine tepki gösteren Hikmet Süser ise vücuduna 48 dikiş atıldığını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli olan her şeyi yapacağını aktardı.

Kurşunların hedefi olan ve ölümün kıyısından dönen Hikmet Süser, 'Öğlen vakti evimden çarşıya gidiyordum bana köpekler saldırdı. Ben de sokak köpekleriyle uğraşırken balkona çıkan sanık kadın, ağza alınmayacak her türlü kelimeyi sarf etti. Ben de terbiyesizlik yapmaması gerektiğini, bu tavırların bir kadına yakışmadığını söyledim. Uyarılarıma rağmen kadın hakaretlerine devam etti sonrasında da kocası küfürlü konuştu. Koşarak adamın yanına gittim ve arbede yaşadık. Eşim geldi daha sonrasında ve ben bıraktım çünkü o gün eşim oruçluydu. Fakat adam halen daha küfürler ediyordu ben de dayanamadım kavga etmeye başladık. Daha sonrasında balkonda duran sanık, eşimi de beni de vurdu. Savcı mütalaada iki kişiyi kasten öldürme teşebbüsünden yargılamasını istedi ama son duruşmada mahkeme başkanı değişti ve gelen başkan ise silahlı yaralamaya teşebbüsten tahliye etti. Yani mütalaada geçen kasten öldürmeye teşebbüs silahlı yaralamaya döndü. Ben bu hususta çok üzgünüm ve mağdurum. Verilmiş karara itirazım var' diye konuştu.

Komşusu tarafından kurşunlanan adam konuştu: Macera olsun diye vuruldum

'MACERA OLSUN DİYE VURULDUM'

Sanığın tahliye edilmesine tepki gösteren Süser, 'En yüksek şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben sokak hayvanı değilim. Bir tanışıklığım yoktur, kendisiyle sadece macera olsun diye vuruldum ben. Sanık kadın için burada kimse onun hakkında iyi konuşmaz ama ben görmedim duyduklarım sadece bunlar. Beşinci katta yoğun bakımdan yatarken eşim üçüncü katta yatıyordu. 3 çocuğum bir aşağı bir yukarı koştu. Çocuğum üniversite sınavlarına hazırlanıyordu olmadı, en ufak oğlum lise sınavlarına girecekti ondan da oldu. Yani hayatımız bir kadının parmağının ucunda yön değiştirdi. İki kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs eden sanık 10 ayda dışarı alındı, insan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Hiçbir günahımız yokken vurulduk. Yani kadının yaptığı yanına kar kaldı, bizim de yediğimiz mermiler bize kar kaldı ben buna üzülüyorum. Şu an dışarı alındı ama dava devam ediyor. Bu davanın peşinde ölene kadar gideceğim ve ne gerekiyorsa yapacağım' şeklinde konuştu.

Sanığın tahliye edilmesine tepki gösteren Süser, 'En yüksek şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben sokak hayvanı değilim. Bir tanışıklığım yoktur, kendisiyle sadece macera olsun diye vuruldum ben. Sanık kadın için burada kimse onun hakkında iyi konuşmaz ama ben görmedim duyduklarım sadece bunlar.

Beşinci katta yoğun bakımdan yatarken eşim üçüncü katta yatıyordu. 3 çocuğum bir aşağı bir yukarı koştu. Çocuğum üniversite sınavlarına hazırlanıyordu olmadı, en ufak oğlum lise sınavlarına girecekti ondan da oldu. Yani hayatımız bir kadının parmağının ucunda yön değiştirdi. İki kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs eden sanık 10 ayda dışarı alındı, insan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Hiçbir günahımız yokken vurulduk. Yani kadının yaptığı yanına kar kaldı, bizim de yediğimiz mermiler bize kar kaldı ben buna üzülüyorum. Şu an dışarı alındı ama dava devam ediyor. Bu davanın peşinde ölene kadar gideceğim ve ne gerekiyorsa yapacağım' şeklinde konuştu.

Komşusu tarafından kurşunlanan adam konuştu: Macera olsun diye vuruldum
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