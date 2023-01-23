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Kahramanmaraş’ta iğrenç olay! 'Öğretmenim' diye aracına aldığı küçük kıza... .

Kahramanmaraş'ta 16 Eylül 2002’de iğrenç bir olay meydana geldi. Kendisini öğretmen olarak tanıtan 27 yaşındaki Mustafa Gökot, okula götürme bahanesiyle otomobiline aldığı 10 yaşında H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. Adli tıp raporunda küçük kızın iç çamaşırından alınan örneklerin, Mustafa Gökot'un DNA'sı ile uyuştuğu belirtildi. İşte mide bulandıran olayın detayları... .

Ekleme: 23.01.2023 - 16:04 Güncelleme: 23.01.2023 - 16:05 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş’ta iğrenç olay! 'Öğretmenim' diye aracına aldığı küçük kıza... .
Kahramanraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan iğrenç olay, 16 Eylül 2022'de Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Gökot, otomobiliyle ortaokul öğrencisi H.Y.'nin yanında durdu.

KENDİSİNİ ÖĞRETMEN OLARAK TANITTI

Gökot, kız öğrenciye kendisini 'öğretmen' olarak tanıtıp, okula götürebileceğini söyledi. H.Y., Gökot'a inanıp, otomobile bindi. Bir süre sonra Mustafa Gökot, mahalle dışına çıkıp, H.Y.'ye cinsel istismarda bulundu.

Okula giden H.Y.'nin yaşadıklarını anlattığı öğretmenler, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler, Mustafa Gökot'u yakalayıp, gözaltına aldı. Mustafa Gökot, suçlamaları reddedip, kızı tanımadığını söyledi. Gökot'u teşhis eden H.Y. ise kendisini müzik öğretmeni Tümay olarak tanıttığını söyledi.

ÖRNEKLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Kız öğrenci ayrıca, şüphelinin kendisini bir büfeye götürdüğünü belitti. Büfeye de giden ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde; Gökot'un olayın olduğu saatlerde büfeye geldiğini tespit etti. Mustafa Gökot tutuklanırken, H.Y.'nin kıyafetlerinden alınan örnekler adli tıpa gönderildi.

KIZIN ÜSTÜNDE DNA'SI ÇIKTI

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, adli tıptan da rapor geldi. Raporda, küçük kızın iç çamaşırından alınan örneklerin, Mustafa Gökot'un DNA'sı ile uyuştuğu belirtildi. Pazarcık'ta ağır ceza mahkemesi olmadığı için Gökot hakkında fezleke düzenlenip, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

54 YIL 9 AYA KADAR HAPİS CEZASI

Dosyayı inceleyen savcı, Mustafa Gökot hakkında '12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 24 yıldan 54 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırladı.

İddianame Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kahramanmaraş’ta iğrenç olay! 'Öğretmenim' diye aracına aldığı küçük kıza... .


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