Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bu sabah hizmet vermeye başladı

Türkiye'nin en hızlı metrosu dün hizmete açıldı.Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı metro hattı, birçok ilke de imza attı.Yolculara hızlı tren konforunda sürüş imkanı sunulacak olan metro hattında, Bakanlık ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli sinyalizasyon sistemi kullanılacak.Günde 800 bin kişiyi taşıyacak olan hat, 9 duraktan oluşarak İstanbul Havalimanı'na direkt hizmet veriyor.Kağıthane'den havalimanına ulaşım süresi ise 24 dakika sürüyor.Öte yandan İstanbul Havalimanı metro ücreti kısa mesafe 9.90 TL, mesafe uzadıkça da 12 TL'ye kadar yükselecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde, metro hattının 1 ay ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurmuştu.Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bu sabah hizmet vermeye başladıBugün havalimanı metrosu sabah 06.00 itibarıyla hizmete başlarken, deneyimleyen vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.Hizmete sunulan metroyla Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'nı gezmeye geldiğini söyleyen Halil İbrahim Turgut, şu ifadeleri kullandı:'Metroyu gezmek için geldim. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kağıthane'den havalimanına çok hızlı geldik ve metro çok konforluydu. Daha önce otobüsle geliyordum.'İranlı yolcu Daniel de, deneyimini şu sözlerle paylaştı:'Tahran'a gidiyorum, çok hızlı geldik, 24 dakikada buraya geldik. Çok ucuz.'