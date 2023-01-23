İstanbul'da bir depoda 71 bin 190 sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Küçükçekmece'de bir depoya düzenlenen operasyonda 71 bin 190 sahte parfüm ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde sahte parfüm üretildiği bilgisi alan polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.Depoda yapılan aramada, 71 bin 190 sahte parfüm ve 630 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı esans ele geçirildi.Ekipler olayla ilgili Ö.F.A'yi gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılırken, depo belediye ekiplerince mühürlendi.