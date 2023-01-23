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İslam düşmanı Rasmus Paludan rezil eylemi sonrası konuştu! 'Korkuyorum'

İsveç'te İslam karşıtı aşırı sağcı Rasmus Paludan, cumartesi günü Kur'an-ı Kerim'i yaktığı iğrenç eylemini gerçekleştirdi. Sosyal medyadan günlerdir duyurduğu rezil eylemine İsveç polisi ise adeta kalkan oldu. Başta Türkiye olmak üzere dünyadan tepkilerin peş peşe geldiği iğrenç olayın ardından Rasmus Paludan İsveç medyasına konuştu: Korkuyorum...

İslam düşmanı Rasmus Paludan rezil eylemi sonrası konuştu! 'Korkuyorum'
Ekleme: 23.01.2023 - 11:19 Güncelleme: 23.01.2023 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
İslam düşmanı Rasmus Paludan rezil eylemi sonrası konuştu! 'Korkuyorum'
Aşırı sağcı Stram Kurs partisinin kurucusu Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği önündeki çirkin eylemini gerçekleştirdi. İfade özgürlüğü kisvesi altında gerçekleştirdiği bu iğrenç eyleme tüm dünyadan tepkiler yağdı. Paludan ise skandalı sonrası ilk kez konuştu.

İslam düşmanı Rasmus Paludan rezil eylemi sonrası konuştu! 'Korkuyorum'
NATO'ya girmek için Türkiye'nin iznine ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK sempatizanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından bu kez ise Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın skandal eylemi patlak verdi.

KÜSTAH SÖZLER

Tüm dünyadan tepkilerin peş peşe geldiği skandal olayın ardından konuşan Rasmus Paludan, 'Türkiye'ye 'gol' attığımda işte bu dedim' ifadelerini kullandı.

'ÜZÜLÜYORMUŞ!'

'Pişman mısın?' sorusuna ise küstah bir şekilde 'Hayır' yanıtını veren Paludan, Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Sonra bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum.' dedi.

Expressen'de Paludan ile yapılan röportajın devamında Paludan'ın kişisel korumaya sahip olduğu ifade edildi. Paludan'ın İslam karşıtı ve tüm Müslmanların Danimarka'yı terk etmesini isteyen aşırı sağcı Stram Kurs partisinin lideri olduğu belirtildi. Daha önce de rezil Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri gerçekleştirdiği hatırlatılan haberde, Paludan'ın 2019'dan beri Danimarka'da polisin kişisel korumasıyla yaşadığı ve Stockholm'deyken polisin korumalarına erişimi olduğu belirtildi.

'TEHDİTLER ALIYORUM'

Dakikada 20 mesaj aldığı ve bunlarun en az 5'inde ölüm tehdidi aldığını söyleyen Paludan, küstah sözlerine devam etti, mesajları 'Benden çok Batı dünyasındaki değerlerin eleştirmeleri olarak görüyorum. Bunun sembolü de oalbilirim' sözleri ile değerlendirdi.

'KORKUYORUM'

Paludan ölüm tehdidi aldığını ve 'Birisi açıkça beni öldüreceğini yazdığında korkabilirim. ' ifadesini kullandı.

İSVEÇ'İN NATO SÜRECİ

Yaptığı rezil eylemin İsveç'İn Nayo sürecin etkilemeyeceğini ileri süren Paludan, yaptığının bir nefret suçu olmadığını ileri sürerek 'NATO başvurusu ile İsveç'te ifade özgürlüğüne sahip olmanız arasında bir bağlantı göremiyorum. ' ifadelerini kullandı.

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İslam düşmanı Rasmus Paludan rezil eylemi sonrası konuştu! 'Korkuyorum'
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