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İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması: 'Bir yalan daha çürütüldü' diyerek paylaşıldı...

İçişleri Bakanlığı, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında soruşturma izni verilmediği iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. "Bir yalan daha çürütüldü" mesajıyla paylaşılan açıklamada "Göksu hakkında yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucu işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanmaması üzerine Bakanlığımızca işleme konulmama kararları verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması: 'Bir yalan daha çürütüldü' diyerek paylaşıldı...
Ekleme: 22.01.2023 - 23:39 Güncelleme: 23.01.2023 - 00:22 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması: 'Bir yalan daha çürütüldü' diyerek paylaşıldı...
Bakanlıkça bazı basın yayın organlarında yer alan, 'İçişleri Bakanlığınca Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun soruşturulmasına ve yargılanmasına izin verilmediğine' ilişkin haber ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları hakkında her türlü işlemi yapmaya ve sonucunda karar vermeye içişleri bakanının yetkili olduğuna işaret edildi.

Bakanlığa başta adli merciler olmak üzere, CİMER, e-posta, dilekçe ve benzeri yollardan belediye başkanlarıyla ilgili ulaşan ihbar ve şikayetlerin genel olarak mahallinde detaylı bir şekilde ön araştırmaya tabi tutulması için ilgili valiliklere gönderildiği, valilikçe uzman bir araştırmacı görevlendirilerek başvuru konusunun incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Konuyla ilgili suç unsuruna rastlanması ve bunun müfettiş tarafından soruşturulması gerektiği kanaatine varılırsa valilik değerlendirmesiyle birlikte Bakanlığımızdan müfettiş talebinde bulunulmaktadır. Yapılan ön araştırma veya müfettişlikçe yapılan inceleme sonucunda, Kanunun 4'üncü maddesinde açıklandığı üzere, ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması halinde veya suç unsuruna rastlanmazsa işleme konulmama kararı verilmektedir. Bununla birlikte yapılan ön inceleme neticesinde, suç unsuruna rastlanması halinde soruşturma izni verilmesine, rastlanmaması halinde ise soruşturma izni verilmemesine karar verilmektedir. Kaldı ki Bakanlığımızca alınan tüm kararlara karşı idari yargı yolu açık olup, ilgililerin itiraz hakkı bulunmaktadır.

Basında yer alan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında yapılan şikayetler üzerine, İstanbul Valiliğince yaptırılan ön araştırma sonucunda işlem yapılmasını gerektiren bir hususa rastlanmaması üzerine Bakanlığımızca 2 Ocak 2023'te işleme konulmama kararları verilmiş ve Danıştay'a itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek müştekilerine tebliği için İstanbul Valiliğine gönderilmiştir.'

İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması: 'Bir yalan daha çürütüldü' diyerek paylaşıldı...

Açıklamada, 2019 sonrası döneme ilişkin AK Parti'ye mensup belediyeler hakkında 225, CHP'ye mensup belediyeler hakkında 236 soruşturma izni verildiği, AK Parti'li belediyeler hakkında 361, CHP'li belediyeler hakkında ise 359 kez soruşturma izninin verilmesine gerek duyulmadığı bildirildi.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında 'sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verildiği, Esenler Belediye Başkanı hakkında ise soruşturma izni verilmediği' yönünde kasıtlı haberler yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Aksine aynı dönemde valilik veya müfettiş görüşü üzerine Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu hakkında 5 dosyada işleme konulmama kararı verilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında toplam 13 dosyada işleme konulmama kararı verilmiştir. Mevzuatta açıkça yer alan işlem süreçleri işletilerek tesis edilen kararlara ilişkin itirazın basın ya da sosyal medyaya değil, hukukun gereği olarak yetkili idari yargı merciine yapılmasının daha sağlıklı olacağı değerlendirilmektedir.'
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