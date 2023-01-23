İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonları kapsamında beş terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda iki teröristin daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının beşe yükseldiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'taki Bestler Dereler Giresumunu Dağı bölgesinde, Jandarma-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri destekli jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada 5 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Açıklamada, bölgede, komando ve güvenlik korucuları tarafından arazi arama tarama faaliyetlerine devam edildiği belirtildi.



Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda dün 6 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Bugün de 5 terörist daha etkisiz hâle getirilerek bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 22’ye yükseldi'' ifadelerine yer verildi.