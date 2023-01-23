HDP sempatizanları İstanbul'da yürüyüş gerçekleştirdi: Terör örgütü elebaşı Öcalan için slogan attılar
HDP İstanbul Gençlik Meclisi üyeleri dün gece İstanbul sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atan gençler aynı zamanda patlayıcı malzemeleri sokaklarda yürürken kontrolsüzce attılar.
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için slogan atan HDP İstanbul Gençlik Meclisi üyesi bir grup, geç saatlerde İstanbul sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında ayrıca havai fişek benzeri patlayıcı maddeleri kontrolsüzce attılar.
TERÖRİST SEMPATİZANLARI SOKAKLARI KARIŞTIRDI
HDP'li bir grup genç İstanbul sokaklarında gerçekleştirdikleri yürüş esnasında, 'Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan' sloganları attı.
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