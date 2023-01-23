HDP sempatizanları İstanbul'da yürüyüş gerçekleştirdi: Terör örgütü elebaşı Öcalan için slogan attılar

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için slogan atan HDP İstanbul Gençlik Meclisi üyesi bir grup, geç saatlerde İstanbul sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında ayrıca havai fişek benzeri patlayıcı maddeleri kontrolsüzce attılar.HDP'li bir grup genç İstanbul sokaklarında gerçekleştirdikleri yürüş esnasında, 'Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan' sloganları attı.