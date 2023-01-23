Gaziantep'te ele geçirildi: Tam 3 milyon 70 bin tane .
Gaziantep'te polisin yaptığı aramada 1 depo ve araçta, 3 milyon 70 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı..
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda makaron getirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, 1 depo ile kamyonette yaptığı aramada, yurda kaçak yollarla sokulmuş bandrolsüz 3 milyon 70 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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