  • USD: 18,78 - 18,81
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FBI, Biden'in evinde 6 gizli belge daha buldu

ABD Başkanı Joe Biden’ın Delaware eyaletindeki evinde 6 gizli belge daha bulunduğu belirtildi.

FBI, Biden'in evinde 6 gizli belge daha buldu
Ekleme: 23.01.2023 - 01:00 Güncelleme: 23.01.2023 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
FBI, Biden'in evinde 6 gizli belge daha buldu
ABD Başkanı Biden'ın şahsi avukatı Bob Bauer'in yaptığı yazılı açıklamada, FBI ajanlarının cuma günü Biden'in Willmington'daki evinde arama yaptığı kaydedildi. Açıklamada yaklaşık 13 saat süren aramada, Biden'in Senatoda ve başkan yardımcılığı yaptığı dönemlere ait 6 gizli belgenin bulunduğu ifade edildi.

BELGERE EL KONULDU

Yeni belgelere Adalet Bakanlığı yetkililerince detaylı inceleme için el konulurken, Biden'ın evinde yapılan aramaya gönüllü olarak izin verdiğine işaret edildi. Açıklamada arama esnasında Başkan Biden ve eşi Jill Biden'ın hafta sonu tatili için evde bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

BİDEN'IN OFİS VE EVİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın, Penn Biden Merkezindeki kişisel ofisinde, 2 Kasım 2022'de başkan yardımcılığı görevi döneminden kalan bazı 'gizli bilgiler içeren az sayıda belge'nin bulunduğunu söylemişti.

Belgelerin 'kilitli bir dolapta' bulunduğunu belirten Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini açıklamıştı.

Biden, ofisinden gizli belgeler çıktığını duyduğunda 'şaşırdığını' söyleyerek, belgelerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığını kaydetmişti.

Adalet Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin inceleme yapmak üzere özel yetkili bir savcı atamıştı.

Biden'dan önce, FBI ajanlarının 8 Ağustos 2022'de Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada, gizli belgelerin ortaya çıkması ülkede uzun süre tartışılmış, Biden, 'Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?' diyerek Trump'ı eleştirmişti.

Bir süredir Biden'ın ofis ve evinde gizli belgelerin ortaya çıkmasıyla şimdi de Cumhuriyetçiler Biden'a yönelik eleştirilerde bulunuyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 14 Mayıs mesajı: Yetkimizi kullanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya tepki: Altılı masaya tepki: Adayları 'Gel' deyince gelecek 'Sus' deyince susacak
İçişleri Bakanlığı'ndan Tevfik Göksu açıklaması: 'Bir yalan daha çürütüldü' diyerek paylaşıldı...
Bakan Soylu'dan Baykar'a ziyaret: Kızıl Elma hedefine ilerliyor
FBI, Biden'in evinde 6 gizli belge daha buldu
Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosunda ilk sürüş! Başkan Erdoğan vatman koltuğunda
Başkan Erdoğan Bursa'daki gençlik buluşmasında duyurdu: Seçimler 14 Mayıs'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'u er ya da geç açacağız
Başkan Erdoğan’dan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Kabine toplantısı için geri sayım: Başkan Erdoğan yeni paketi açıklayacak
Meral Akşener Şanlıurfa'da boş yolları selamladı
Ömer Çelik: Nefrete nefretle karşılık verilmez
Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar-Kış operasyonu: 645 personel katılıyor
Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur'an dostları haydi sabah namazına
Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki
İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü asırlık ağaca çarptı: 7 kişi yaralandı
Dünyayı şaşırtan sır: Bu taşlar kendi kendine büyüyüp hareket ediyor

Dünyayı şaşırtan sır: Bu taşlar kendi kendine büyüyüp hareket ediyor

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji hava durumu tahmini ile İstanbul kar yağışı olacak mı, ne zaman?

O ilde altın fışkırıyor! Türkiye Cuma gününe kilitlendi: İlk altın külçesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan dökecek!

O ilde altın fışkırıyor! Türkiye Cuma gününe kilitlendi: İlk altın külçesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan dökecek!

Dağdan inerken karşısına çıktı: İlk kez bu kadar net görüntülendi

Dağdan inerken karşısına çıktı: İlk kez bu kadar net görüntülendi

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Suyun dibinde milyonlarca bulundu: Hepsi bir anda ortaya çıktı her yeri kapladılar

Türkiye'deki gizemli bölge 100 yıl önce terk edildi: Hayalet köy ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'deki gizemli bölge 100 yıl önce terk edildi: Hayalet köy ziyaretçi akınına uğruyor